Мер Парижа підтримала Україну та виступила проти росіян на Олімпіаді-2024

Росіян і білорусів можуть все ж таки не допустити на Олімпіаду в Парижі

Міська голова Парижа Анн Ідальго змінила позицію щодо участі російських спортсменів на Олімпіаді-2024.

Вона вважає неприпустимим виступ росіян та білорусів на Іграх у Парижі у будь-якому статусі, повідомляє Yahoo News.

Мер Парижа, в якому відбудуться Олімпійські ігри-2024, виступила проти того, щоб російських та білоруських спортсменів було допущено на турнір. Йдеться про заборону виступати навіть під нейтральним статусом.

Заява мера Парижа

Менш ніж місяць тому позиція чиновниці була зовсім іншою. Вона говорила, що олімпійським принципам суперечить запровадження санкцій проти спортсменів лише на підставі їхнього громадянства. Причина, через яку Анн Ідальго змінила думку, поки що не зрозуміла.

"Доки росіяни вбиватимуть мирних українців і вестиму загарбницьку війну в цій країні, я не хочу бачити в Парижі їхню делегацію. Це просто неприпустимо", — заявила Анн Ідальго.

Міська голова французької столиці також повідомила, що ті російські спортсмени, які не підтримують політику володимира путіна, могли виступити на Олімпіаді-2024 під прапором біженців.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу Олександр Усик підтримав звернення українських спортсменів до голови Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Він випустив заяву, в якій пояснив, чому не можна допускати росіян та білорусів на Олімпіаду у Парижі.

Раніше міністри спорту країн Балтії та Польщі закликали міжнародні спортивні федерації не допускати до Олімпійських ігор спортсменів із країни-агресора.