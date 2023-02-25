Грема Поттера погрожують вбити

Наставнику погрожують через жалюгідні результати

Головний тренер "Челсі" Грем Поттер у п'ятницю зробив шокуючу заяву про те, що йому та його родині надсилали погрози смерті. Наставник опинився під зростальним тиском через невтішні результати його команди, яка не може виграти вже 5 матчів поспіль й опустилась на 10 місце в АПЛ.

Про те наскільки важко працювати в таких умовах тренер розповів в інтерв’ю Daily Mail.

"Це непросто. Коли ти йдеш на роботу і хтось на тебе кричить і ображає, або коли тебе називають найгіршою людиною в історії клубу, це ніколи не приємно. Можна сказати: "Та мене це не хвилює", але ви знаєте, що це брехня, тому що кожного хвилює, що про нього думають люди. Ми прагнемо підтримувати гарний зв'язок із соціумом", – каже Поттер.

Тренер повідомив, що його справа діяти так, як він вважає за потрібне заради команди та клубу, і діяти з правильною для себе чесністю. Він пообіцяв не бути фальшивим та бути собою і зробити все, що в його силах. Але додав про жахливі листи.

"Коли ви ставите мені запитання: "Це складно? Не просто? Неприємно чути?" Не дивлячись на те, що я отримував і підтримку, до мене надсилали не найприємніші електронні листи з бажанням моєї смерті та смерті моїх дітей. Звичайно, зовсім не приємно отримувати подібне", – ділиться Грем.

Вже в неділю "Челсі" гратиме в чемпіонаті важливий матч проти "Тоттенхема", а потім в Лізі Чемпіонів матч відповіді проти "Боруссії" із Дортмунда, але Поттер дивиться далеко вперед.

"Але якщо я приходитиму сюди й залишатимуся нормальною людиною, тоді, через 6 місяців або 6 років, я зможу обернутися і сказати: "Я добре виконав там свою роль, у досить складних обставинах", і зможу пишатися цим", – вважає коуч.

Гравці збірної України з футболу провели матчі 25-го туру Англійської Прем’єр-ліги. Олександр Зінченко вийшов з капітанською пов’язкою та допоміг "Арсеналу" перемогти на виїзді "Лестер" - 1:0. Віталій Миколенко відіграв весь матч за "Евертон", але поступився "Астон Віллі" - 0:2.







