Кріштіану Роналду — головні нагороди у кар'єрі

Португалець продовжує ставити нові рекорди

Португальський ветеран Кріштіану Роналду є одним із найтитулованіших футболістів в історії спорту. Нещодавно він додав до численних нагород ще одного індивідуального титулу.

Атакуючий півзахисник не має наміру зупинятися на досягнутому, повідомляє портал Новини.LIVE.

У свої 38 років Кріштіану Роналду продовжує підкорювати нові висоти. Йому знадобився якийсь час, щоб звикнути до стилю гри "Аль-Насра" із Саудівської Аравії. Натомість тепер він забиває по три голи за матч і готовий обігнати бразильця Таліску у боротьбі за звання головного бомбардира команди. Роналду визнали "Гравцем місяця" за лютий-2023.

What a start! 🤩



Debut goal ⚽️

Two assists 🪄

Hat-trick 🔥

Super hat-trick 🐐



Ronaldo є гравцем February in @SPL 🌟

In his first month with @AlNassrFC 💪 pic.twitter.com/7lQhgwghRb — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 28, 2023

Ця індивідуальна нагорода стала ще однією у довгому списку призів португальця. Але він уже давно не завойовував такого звання. Востаннє Кріштіану ставав "Гравцем місяця" у квітні 2022 року. Це було в англійській Прем'єр-лізі. П'ятий та останній приз Роналду у "Манчестер Юнайтед". Досягнення на клубному рівні в Саудівській Аравії здатне надати його кар'єрі нового імпульсу. Але які титули є найважливішими у кар'єрі португальця?

Збірна Португалії: мрія здійснилася

Підрахунок трофеїв Кріштіану Роналду на клубному рівні може тривати понад годину. Якщо заглибитись у питання та підрахувати його індивідуальні нагороди, часу знадобиться ще більше. Але сам футболіст неодноразово зізнавався, що головним його трофеєм є Кубок Європи, який він виграв зі збірною Португалії у 2016 році.

Багато вболівальників пам'ятають сльози португальця на Євро-2004, де його команда дійшла до фіналу і поступилася грекам з рахунком 0:1. Через дванадцять років Роналду вів національну команду за собою в кожному матчі на турнірі у Франції. Навіть після травми він став другим разом з Фернанду Сантушем тренером біля лави для запасних. На Євро-2016 збірній Португалії складно давалися перемоги, але навіть нічийні результати не завадили стати континентальним чемпіоном. Найвища точка в історії Роналду в національній команді, не рахуючи перемоги в Лізі Націй за підсумками сезону 2018/2019.

"Реал" Мадрид: роки світанку

Португалець ставав чемпіоном Іспанії, Італії та Англії, проте розквіт його кар'єри припав на 2009-2018 роки. Цей час Кріштіану Роналду провів на "Сантьяго Бернабеу". Він ставив один рекорд результативності за іншим, не забивав менш як 33 голи за сезон і записав на свій рахунок удвічі більше м'ячів у свій найкращий рік у кар'єрі. Роналду вигравав "Премію Пушкаша" за найкращий гол року, отримував "Золоту бутсу", став автором п'яти "Золотих м'ячів", чотири рази вигравав Лігу чемпіонів.

Сезон 2011/2012 виявився для португальського футболіста найрезультативнішим у кар'єрі: він забив 60 голів у всіх змаганнях. При цьому 100 м'яч у складі мадридського "Реала" був забитий на "Камп Ноу" в матчі Суперкубка Іспанії.

"Ювентус": все ще найкращий у світі

"Лебедина пісня" Кріштіану Роналду була заспівана в Турині. Португалець зі скандалом та образою залишив мадридський "Реал", який з його відходом практично нічого, як виявилося, не втратив. Натомість "стара синьйора" пройшла мотивованого, по-спортивному злого футболіста, який відразу ж почав доводити всім світові свій високий рівень.

Нехай "Ювентусу" не вдалося виграти Лігу чемпіонів, але в ті роки туринці залишалися найсильнішою командою Італії. І думали, що так завжди буде. Роналду виграв п'ять трофеїв в Італії, де його могли б утримати довше. Але Кріштіану вибрав другу спробу у "Манчестер Юнайтед". Міг опинитись у "Сіті", але не зумів підвести свого головного наставника сера Алекса Фергюсона.

Це була помилка, яка виявилася першою в довгій низці фіаско та невдалих рішень. Вони привели Роналду до Саудівської Аравії. Для будь-якого іншого футболіста такий результат означав би фактичне завершення кар'єри. Але не для португальця. Він ще хоче зіграти на Євро-2024. І це не порожні обіцянки. Перший крок на шляху до професійної реабілітації зроблено. "Аль-Насру" пощастило здобути такого футболіста. Він може багато зробити для клубу.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду знову не опинилося у списку головних претендентів на "Золотий м'яч". Основні лідери майбутнього голосування вже відомі, яке результат може піднести сюрприз.