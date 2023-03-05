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Тренер збірної України Руслан Ротань про Олімпійські ігри-2024: "Будемо прагнути цього"

5 березня 2023 08:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Руслан Ротань хоче вийти на Олімпійські ігри-2024
Головний тренер молодіжної збірної України поділився своєю мрією
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Перед Русланом Ротанем в цьому році стоїть важке завдання. Він поклав на себе відповідальність у вигляді трьох посад: тренера молодіжної збірної, тренера “Олександрії”, а тепер ще й виконувача обов’язків тренера національної збірної. При цьому сам фахівець каже, що прагне потрапити на Олімпійські ігри в Парижі.

Про це наставник повідомив у фільмі "Гра незламних".

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"Ми не мали права провалити відбір до Євро-2023, були мотивовані. Хотіли хоч би на футбольному полі принести якусь радість для нашої країни. Ми знали, що за нами стежать воїни, які перебувають на передовій, в окопах. Олімпіада? Ми всі десь у думках її носимо. Дуже хочемо стати першою командою, яка вийшла на Олімпійські ігри. Тому будемо прагнути цього", – сказав Ротань.

Нагадаємо, фінальна частина молодіжного чемпіонату Європи стартує 21 червня. Суперниками "синьо-жовтих" на груповому етапі будуть Іспанія, Румунія та Хорватія. Три найкращі команди Євро-2023 отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

Руслан Ротань також отримав посаду в.о. головного тренера у складі національної команди України з футболу та виведе збірну на відбірковий поєдинок на чемпіонат Європи-2024 проти Англії 26 березня.

Після офіційного оголошення про своє призначення керманич заявив, що гордий тим, що йому довірили місце наставника головної української команди з футболу, хоч і на якийсь час. Він вдячний українським захисникам, яким справді важко на передовій, а команді нічого бояться за майбутній матч з Англією. 

"ЗСУ важче на фронті, ніж нам – треба підготуватися та зіграти. Водночас команді потрібно з відповідальністю підійти до підготовчого процесу", – відзначив тренер.

До тренерського штабу Ротаня увійшли такі фахівці, як Сергій Кравченко (асистент наставника), Євген Баришніков разом з Іваном Баштовим відповідальні за фізичну підготовку команди, коучем голкіперів став Віталій Рева, а Євген Гресь разом із Володимиром Лазаренком працюють тренерами-аналітиками.

Крім того, нагадаємо, що Ротань пов'язаний контрактом із ФК "Олександрія". На запитання, як поєднувати всі 3 посади, він відповів, що зараз він має достатню кількість енергії і має вільний час, коли він може перемикатися. А також не варто забувати й про помічників, які вміють працювати з командами та роблять це на гарному рівні. 

"Спим мало, але це має піти на користь футболу України", – впевнений Руслан Ротань

Додамо, що Руслан Ротань тимчасово очолюватиме "синьо-жовтих", поки УАФ не погодить контракт із Сергієм Ребровим.

Черговий день 16-го туру УПЛ приніс одразу сенсацію у вигляді поразки київського "Динамо" вдома від "Інгульця", а також 2 результати, де також результат передбачити було важко. Лідер "Дніпро-1" не зумів перемогти на виїзді команду зони єврокубків "Олександрію", а аутсайдер "Чорноморець" здолав у Рівне середняка "Верес".

 

 

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