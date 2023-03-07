Дмитро Гордон розповів, як відправить Поворознюка за ґрати

Журналіст анонсував появу інформації, що змінить життя Поворознюка

Український журналіст Дмитро Гордон розкрив деякі факти біографії президента футбольного клубу "Інгулець" Олександра Поворознюка.

Головний інтерв'юер країни готує велике розслідування про Поворознюка, повідомляє "Фабрика новин".

Незабаром буде опубліковано розслідування

Дмитро Гордон анонсував швидку прем'єру розслідування діяльності Олександра Поворознюка. Журналіст заявив, що за кілька тижнів матеріал буде опубліковано. Гордон вважає Поворознюка "вбивцею, шахраєм, аферистом, злодієм і просто покидьком".

"Історія Поворознюка цікава як типова для нашої країни, на жаль. Як він став саме таким? Перше — коштом знущань з селян, мешканців Петрового та найближчих сіл. Він їх тиснув, знищував, знущався з них, він залякував їх, бив, калічив їх, стріляв у них.

І друге — це чудова історія корупції. У якій брав участь сам Поворознюк, який корумпував районну та обласну владу. І судову, і поліцейську. Це історія знущань таких царків, як він та Лозинський, над громадянами України. І водночас історія корумпування місцевої верхівки, місцевої знаті. Не лише районний, а й обласний", — розповів Дмитро Гордон.

Журналіст відправить Поворознюка до в'язниці

Журналіст зазначив, що до розслідування було залучено юристів та приватних детективів. Зусилля команди, яка збирала дані про Олександра Поворознюка, дозволили виявити факти, які багатьох здивують. Гордон упевнений, що фігурант розслідування має опинитися за ґратами.

"Він тероризував роками, десятиліттями ні в чому не винних людей. Мене засмутило, що ці люди дали себе тероризувати, що вони покірно зносили знущання це жирної тупої дупи. Але вони мені казали: "Ви б самі тут пожили. Ми боялися. Ми заявляємо в поліцію, а вони нічого не роблять, він їх купив. Ідемо до суду, а вони нічого не роблять, він їх купив. І потім він каже: ну що, здобули справедливості? І ми перестали вірити у справедливість. А тепер повірили".

А тепер буде найцікавіше. Незабаром кульмінація. Ця чучундра незабаром кричатиме, але його крики ніхто не почує", — запевнив Олександр Гордон.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик планує змінити свою стратегію щодо бою з британцем Тайсоном Ф'юрі. Попередньо повідомлялося, що бій за звання абсолютного чемпіона світу відбудеться 29 квітня у Лондоні.