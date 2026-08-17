ПСЖ програв Лансу в Суперкубку: Забарний був найкращим у парижан

Ілля Забарний з партнерами по команді. Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Центральний захисник збірної України Ілля Забарний став найкращим футболістом "ПСЖ" у матчі за Суперкубок Франції проти "Ланса". Попри мінімальну поразку парижан, український оборонець отримав найвищу оцінку у своїй команді.

Про результат гри та оцінку Забарного повідомив портал Новини.LIVE.

Ілля Забарний. Фото: Reuters

Забарний став найкращим у складі "ПСЖ"

Матч за Суперкубок Франції завершився перемогою "Ланса" з рахунком 1:0. Єдиний гол на 32-й хвилині забив Флоріан Товен.

Поєдинок вийшов напруженим і завершився вилученнями в обох командах. У складі "Ланса" червону картку отримав центральний захисник Кілліан Антоніо, а в "ПСЖ" був вилучений лівий захисник Нуну Мендеш.

Для "Ланса" ця перемога стала історичною — клуб уперше виграв Суперкубок Франції. Востаннє команда грала за цей трофей у 1998 році, коли також зустрічалася з "ПСЖ", але тоді поступилася. Парижани ж залишаються рекордсменами за кількістю перемог у турнірі, маючи у своєму активі 14 трофеїв.

Забарний провів на полі весь матч без заміни. За підсумками зустрічі статистичний портал Sofascore оцінив гру українця у 7,3 бала — це найкращий показник серед усіх футболістів "ПСЖ".

Український захисник продемонстрував надійну гру в обороні та високу ефективність у роботі з м'ячем. Забарний виконав 68 передач, із яких 63 були точними, що становить 93% успішності. Також він виграв шість із семи єдиноборств, зробив два відбори, шість виносів і п'ять підбирань м'яча.

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