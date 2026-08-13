ПСЖ з Забарним на лаві виграв Суперкубок УЄФА

Гравці "ПСЖ" після матчу з "Астон Віллою". Фото: Reuters

Андрій Гончар Редактор

Український центральний захисник Ілля Забарний став володарем свого п'ятого трофея у складі французького "ПСЖ". Парижани обіграли англійську "Астон Віллу" у фіналі Суперкубка УЄФА з рахунком 2:1 та розпочали новий сезон із чергового титулу.

Про перемогу "ПСЖ" повідомив портал Новини.LIVE.

"ПСЖ" вирвав мінімальну перемогу

Матч відбувся в австрійському Зальцбурзі. Команда Луїса Енріке відкрила рахунок уже на 20-й хвилині, коли після передачі Дезіре Дуе красивим ударом у ближню дев'ятку відзначився Хвіча Кварацхелія.

Перед самою перервою "Астон Вілла" відновила рівновагу. Браян Маджо замкнув навіс Джона Макгінна та зробив рахунок 1:1.

Переможний м'яч парижани забили на 61-й хвилині. Усман Дембеле віддав передачу на Дезіре Дуе, який влучним ударом приніс "ПСЖ" другу поспіль перемогу в Суперкубку УЄФА.

Український захисник Ілля Забарний увесь матч провів у запасі та не з'явився на полі.

"ПСЖ" — "Астон Вілла" — 2:1

Голи: Кварацхелія, 20, Дуе, 61 — Маджо, 45.

"ПСЖ": Сафонов — Хакімі, Маркіньйос, Пачо, Мендеш (Ернандес, 74) — Невеш (Руїс, 75), Вітінья, Заїр-Емері — Акліуш (Дембеле, 46), Дуе (Маюлю, 87), Кварацхелія (Бералдо, 88).

"Астон Вілла": Бізот — Кеш, Лінделеф, Торрес (Мінгз, 79), Матсен — Макгінн (Аліссон, 73), Гомес (Барклі, 80), Камара (Богард, 72), Геммінгс — Буендія, Маджо (Абрагам, 72).

Попередження: Торрес, Гомес, Макгінн.

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