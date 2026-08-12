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Головна Спорт Хаві несподівано очолив топову європейську збірну

Хаві несподівано очолив топову європейську збірну

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 23:57
Хаві став новим головним тренером збірної Нідерландів
Хаві Ернандес. Фото: x.com/OnsOranje

Іспанський фахівець Хаві Ернандес продовжить тренерську кар'єру на рівні національних збірних. Колишній наставник "Барселони" офіційно став головним тренером збірної Нідерландів, підписавши довгостроковий контракт після відходу Рональда Кумана.

Про призначення Хаві повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на офіційні соцмережі збірної Нідерландів.

Хаві вперше тренуватиме збірну

Контракт із 46-річним іспанцем розрахований до завершення чемпіонату світу 2030 року. Для Хаві це перший досвід роботи на чолі національної збірної.

Посада головного тренера збірної Нідерландів стала вакантною після відставки Рональда Кумана. Тренер працював із командою з 2023 року, але залишив її після невдалого виступу на чемпіонаті світу-2026, де "помаранчеві" вилетіли вже на стадії 1/16 фіналу, поступившись Марокко в серії пенальті.

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До призначення в збірну Нідерландів Хаві очолював "Барселону" з 2021 по 2024 рік. Разом із каталонським клубом він виграв чемпіонат Іспанії та Суперкубок країни. Раніше іспанець також успішно працював із катарським "Аль-Саддом", де розпочав тренерську кар'єру.

Нагадаємо, вже 13 серпня пройде кваліфікація зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи-2026, де виступлять двоє Українок.

Також раніше повідомлялося, що Олександр Усик розпочав підготовку до поєдинку, який стане для нього останнім.

футбол Хаві Ернандес Збірна Нідерландів з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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