Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Хави неожиданно возглавил топ-сборную Европы

Хави неожиданно возглавил топ-сборную Европы

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 23:57
Хави стал новым главным тренером сборной Нидерландов
Хави Эрнандес. Фото: x.com/OnsOranje

Испанский специалист Хави Эрнандес продолжит тренерскую карьеру на уровне национальных сборных. Бывший наставник "Барселоны" официально стал главным тренером сборной Нидерландов, подписав долгосрочный контракт после ухода Рональда Кумана.

О назначении Хави сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на официальные социальные сети сборной Нидерландов.

Хави впервые возглавит сборную

Контракт с 46-летним испанцем рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года. Для Хави это первый опыт работы во главе национальной сборной.

Должность главного тренера сборной Нидерландов стала вакантной после отставки Рональда Кумана. Тренер работал с командой с 2023 года, но покинул ее после неудачного выступления на чемпионате мира-2026, где "оранжевые" вылетели уже на стадии 1/16 финала, уступив Марокко в серии пенальти.

Читайте также:

До назначения в сборную Нидерландов Хави возглавлял "Барселону" с 2021 по 2024 год. Вместе с каталонским клубом он выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны. Ранее испанец также успешно работал с катарским "Аль-Саддом", где начал тренерскую карьеру.

Напомним, уже 13 августа состоится квалификация по прыжкам в высоту на чемпионате Европы-2026, где выступят две украинки.

Также ранее сообщалось, что Александр Усик начал подготовку к поединку, который станет для него последним.

футбол Хави Эрнандес Сборная Нидерландов по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации