Хави стал новым главным тренером сборной Нидерландов

Хави Эрнандес. Фото: x.com/OnsOranje

Испанский специалист Хави Эрнандес продолжит тренерскую карьеру на уровне национальных сборных. Бывший наставник "Барселоны" официально стал главным тренером сборной Нидерландов, подписав долгосрочный контракт после ухода Рональда Кумана.

О назначении Хави сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на официальные социальные сети сборной Нидерландов.

Хави впервые возглавит сборную

Контракт с 46-летним испанцем рассчитан до окончания чемпионата мира 2030 года. Для Хави это первый опыт работы во главе национальной сборной.

Должность главного тренера сборной Нидерландов стала вакантной после отставки Рональда Кумана. Тренер работал с командой с 2023 года, но покинул ее после неудачного выступления на чемпионате мира-2026, где "оранжевые" вылетели уже на стадии 1/16 финала, уступив Марокко в серии пенальти.

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До назначения в сборную Нидерландов Хави возглавлял "Барселону" с 2021 по 2024 год. Вместе с каталонским клубом он выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны. Ранее испанец также успешно работал с катарским "Аль-Саддом", где начал тренерскую карьеру.

Напомним, уже 13 августа состоится квалификация по прыжкам в высоту на чемпионате Европы-2026, где выступят две украинки.

Также ранее сообщалось, что Александр Усик начал подготовку к поединку, который станет для него последним.