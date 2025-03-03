Ювентус снова назначит воспитанника Барселоны главным тренером

Главный тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Итальянский "Ювентус" рассматривает возможность замены нынешнего тренера клуба Тьяго Мотты. Одним из кандидатов является легенда каталонской "Барселоны".

Бывший игрок и тренер "Барселоны" Хави Эрнандес может согласиться на работу в "Ювентусе", но у него есть условие, пишет El Nacional.

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Условие касается комплектования команды. И может помешать появлению Хави во главе туринского клуба.

Хави Эрнандес. Фото: instagram.com/xavi

Что требует Хави

Хави Эрнандес хочет, чтобы "Ювентус" подписал полузащитника "Барселоны" Фермина Лопеса.

Этот игрок в нынешнем сезоне сыграл за каталонский клуб 28 поединков, в которых забил пять мячей и сделал пять голевых передач. В "Барселоне" называют Фермина игроком, который не продается.

Хави Эрнандес покинул "Барселону" в июне 2024 года и с тех пор находится без клуба.

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