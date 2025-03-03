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Тренер, що може замінити Мотту, висунув вимоги Ювентусу

3 березня 2025 10:43
Олександр Ільющенков - Редактор
Ювентус знову призначить вихованця Барселони головним тренером
Головний тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта. Фото: REUTERS/Massimo Pinca
Олександр Ільющенков - Редактор

Італійський "Ювентус" розглядає можливість заміни нинішнього тренера клубу Тьяго Мотти. Одним із кандидатів є легенда каталонської "Барселони".

Колишній гравець та тренер "Барселони" Хаві Ернандес може погодитись на роботу в "Ювентусі", але він має умови, пише El Nacional.

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Умова стосується комплектування команди. І може стати на заваді появі Хаві на чолі туринського клубу. 

Хаві Ернандес
Хаві Ернандес. Фото: instagram.com/xavi

Що вимагає Хаві 

Хаві Ернандес хоче, щоб "Ювентус" підписав півзахисника "Барселони" Ферміна Лопеса. 

Цей гравець у нинішньому сезоні відіграв за каталонський клуб 28 поєдинків, в яких забив п'ять м'ячів та зробив п'ять гольових передач. У "Барселоні" називають Ферміна гравцем, що не продається. 

Хаві Ернандес залишив "Барселону" у червні 2024 року і відтоді він без клубу. 

Нагадаємо, у "Манчестер Юнайтед" дуже незадоволені голкіпером команди та активно шукають йому заміну. 

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Деякі з відомих українських футболістів, які виступають за кордоном, останнім часом не надто помітні у ЗМІ. 

В матчі УПЛ між "Вересом" та "Колосом" стався серйозний скандал, який міг закінчитись бійкою. 

спорт футбол Серія А Ювентус Хаві Ернандес Тьяго Мотта
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