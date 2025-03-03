Ювентус знову призначить вихованця Барселони головним тренером

Головний тренер "Ювентуса" Тьяго Мотта. Фото: REUTERS/Massimo Pinca

Італійський "Ювентус" розглядає можливість заміни нинішнього тренера клубу Тьяго Мотти. Одним із кандидатів є легенда каталонської "Барселони".

Колишній гравець та тренер "Барселони" Хаві Ернандес може погодитись на роботу в "Ювентусі", але він має умови, пише El Nacional.

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Умова стосується комплектування команди. І може стати на заваді появі Хаві на чолі туринського клубу.

Хаві Ернандес. Фото: instagram.com/xavi

Що вимагає Хаві

Хаві Ернандес хоче, щоб "Ювентус" підписав півзахисника "Барселони" Ферміна Лопеса.

Цей гравець у нинішньому сезоні відіграв за каталонський клуб 28 поєдинків, в яких забив п'ять м'ячів та зробив п'ять гольових передач. У "Барселоні" називають Ферміна гравцем, що не продається.

Хаві Ернандес залишив "Барселону" у червні 2024 року і відтоді він без клубу.

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