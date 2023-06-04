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Реабілітація після обстрілу і перемога на змаганнях

4 червня 2023 11:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Реабілітація після обстрілу і перемога на змаганнях
Спортсменка Олександра Паскаль. Фото: Марія Паскаль
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Беженар Тетяна
журналіст

Дівчинка з Одещини, яка втратила торік ногу через ворожі обстріли, вперше взяла участь у змаганнях з художньої гімнастики. Олександра Паскаль  виступила дуже гарно та посіла 1 місце.

Про це повідомила мати спортсменки Марія Паскаль.

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"В місті Чорноморськ пройшли змагання з художньої гімнастики. Наша юна спортсменка виступила дуже гарно та посіла 1 місце. Дуже пишаємося нею. Хочемо подякувати нашому тренеру Інзі Ковальчук за Вашу турботу, допомогу, за віру, професіоналізм та великий труд. Дякуємо, що Ви в нас є", — написала Марія Ковальчук.

Дівчинка виступала з протезом. Вона не лише вдало пройшла реабілітацію після ампутації ноги, але й стрімко повернулася в художню гімнастику.

Зазначимо, Олександра Паскаль втратила ногу внаслідок російського ракетного удару, який стався минулого року в смт Затока. Це могло б знищити мрії дівчинки про кар'єру в гімнастиці, але вона не здавалася. Замість цього вона зосередилася на тому, що потрібно зробити, аби повернутися до тренувань.

Нагадаємо, 16 травня російська ракета зруйнувала базу відпочинку та дачі навколо в Затоці, зокрема постраждав й будинок родини. Мати дитини отримала численні осколкові травми та частково втратила слух.

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