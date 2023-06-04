Реабилитация после обстрела и победа на соревнованиях

Спортсменка Александра Паскаль. Фото: Мария Паскаль

Девочка из Одесчины, которая потеряла в прошлом году ногу из-за вражеских обстрелов, впервые приняла участие в соревнованиях по художественной гимнастике. Александра Паскаль выступила очень хорошо и заняла 1 место.

Об этом сообщила мать спортсменки Мария Паскаль.

Читайте также:

"В городе Черноморск прошли соревнования по художественной гимнастике. Наша юная спортсменка выступила очень хорошо и заняла 1 место. Очень гордимся ею. Хотим поблагодарить нашего тренера Ингу Ковальчук за Вашу заботу, помощь, за веру, профессионализм и большой труд. Спасибо, что Вы у нас есть", — написала Мария Ковальчук.

Девочка выступала с протезом. Она не только удачно прошла реабилитацию после ампутации ноги, но и стремительно вернуться в художественную гимнастику.

Отметим, Александра Паскаль потеряла ногу в результате российского ракетного удара, произошедшего в прошлом году в пгт Затока. Это могло бы уничтожить мечты девочки о карьере в гимнастике, но она не сдавалась. Вместо этого она сосредоточилась на том, что нужно сделать, чтобы вернуться к тренировкам.

Напомним, 16 мая российская ракета разрушила базу отдыха и дачи вокруг Затоки, в том числе пострадал и дом семьи. Мать ребенка получила многочисленные осколочные травмы и частично потеряла слух.