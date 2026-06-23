Реал націлився на лідера Манчестер Сіті, і це не Родрі

Рубен Діаш у збірній Португалії. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Мадридський "Реал" до кінця ЧС-2026 може підписати одного з футболістів "Манчестер Сіті". Іспанський клуб готує пропозицію для англійської команди. Угода, цілком ймовірно, буде укладена на початку липня.

Новий тренерський штаб "Реала" хоче посилити лінію оборони, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Diario AS.

Новий головний тренер мадридського "Реала" Жозе Моурінью сформував список футболістів, яких "королівський клуб" спробує підписати до закриття трансферного вікна. У ньому опинилися одразу два гравці англійського "Манчестер Сіті". Це лідер збірної Іспанії Родрі та португальський захисник Рубен Діаш.

Англійці не заперечуватимуть проти угоди

Трансфер захисника є пріоритетним для "Реала". Жозе Моурінью вважає гру в обороні однією з головних проблем мадридської команди. "Королівський клуб" має намір запропонувати "Манчестер Сіті" 70 млн євро за футболіста збірної Португалії. "Містяни" збираються щонайменше погодитися на переговори з іспанцями.

Рубен Діаш захищає кольори "Манчестер Сіті" з літа 2020 року. У новому сезоні грою команди керуватиме інший тренер, який має намір позбутися деяких гравців. Португальський захисник не входить до списку незамінних футболістів.

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