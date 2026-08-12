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Головна Спорт Роналду та Неймар підтримали Мессі через смерть батька

Роналду та Неймар підтримали Мессі через смерть батька

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 21:14
Мессі отримав слова підтримки від Роналду та Неймара після трагедії
Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Капітан збірної Аргентини та "Інтер Маямі" Ліонель Мессі отримав слова підтримки від зірок футболу. Кріштіану Роналду та Неймар відреагували на емоційний допис аргентинця, у якому він попрощався з померлим батьком.

Роналду та Неймар залишили повідомлення в Instagram, повідомив портал Новини.LIVE.

Лионель Месси
Хорхе і Ліонель Мессі. Фото: instagram.com/leomessi/

Що написали Роналду та Неймар

Першим на звернення Мессі відгукнувся його найпринциповіший суперник Кріштіану Роналду. Португалець залишив коротке, але тепле повідомлення.

"Обіймаю тебе і твоїх близьких у ці важкі часи, Лео. Бажаю тобі багато сил", — написав Роналду.

Слова підтримки висловив і колишній партнер Мессі в "Барселоні" та "ПСЖ" Неймар, який багато років підтримує дружні стосунки з Ліонелем.

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"Багато сил тобі та твоїй родині. Міцно обіймаю", — звернувся до аргентинця Неймар.

Батько Ліонеля Мессі Хорхе Мессі помер 8 серпня у віці 68 років після тривалої хвороби.

Нагадаємо, раніше повідомляли, коли пройде кваліфікація зі стрибків у висоту у жінок на ЧЄ-2026, де виступлять Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.

Також повідомлялося, що Олександр Усик розпочав готуватися до наступного бою.

Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Неймар
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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