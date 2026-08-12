Роналду та Неймар підтримали Мессі через смерть батька
Капітан збірної Аргентини та "Інтер Маямі" Ліонель Мессі отримав слова підтримки від зірок футболу. Кріштіану Роналду та Неймар відреагували на емоційний допис аргентинця, у якому він попрощався з померлим батьком.
Роналду та Неймар залишили повідомлення в Instagram, повідомив портал Новини.LIVE.
Що написали Роналду та Неймар
Першим на звернення Мессі відгукнувся його найпринциповіший суперник Кріштіану Роналду. Португалець залишив коротке, але тепле повідомлення.
"Обіймаю тебе і твоїх близьких у ці важкі часи, Лео. Бажаю тобі багато сил", — написав Роналду.
Слова підтримки висловив і колишній партнер Мессі в "Барселоні" та "ПСЖ" Неймар, який багато років підтримує дружні стосунки з Ліонелем.
"Багато сил тобі та твоїй родині. Міцно обіймаю", — звернувся до аргентинця Неймар.
Батько Ліонеля Мессі Хорхе Мессі помер 8 серпня у віці 68 років після тривалої хвороби.
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