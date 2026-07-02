У Запоріжжі дрон РФ влучив у спорткомплекс із басейном: поранені семеро людей

Пошкоджений басейн в Запоріжжі. Фото: Прокуратура України

Російські війська атакували Запоріжжя ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у будівлю спортивного комплексу з басейном, де в момент удару перебували люди.

Про це повідомила Запорізька обласна військова адміністрація, передає портал Новини.LIVE.

Що відомо про удар по спорткомплексу

Спочатку в обласній військовій адміністрації оприлюднили кадри наслідків атаки. На відео видно пробитий дах будівлі та басейн, вода в якому була сильно забруднена уламками після вибуху.

Згодом ОВА опублікувала запис із камер спостереження, на якому зафіксований момент влучання. На кадрах видно, що під час атаки в басейні перебували щонайменше четверо людей, які встигли залишити воду після вибуху.

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Пізніше голова Запорізької обласної військової адміністрації повідомив про постраждалих. За уточненими даними, поранення дістали семеро людей, серед яких четверо дітей віком 6, 7, 12 та 16 років.

Загалом, за інформацією обласної влади, Запоріжжя атакували три російські безпілотники. Окрім спортивного комплексу, пошкоджень зазнали житловий будинок і складське приміщення з продуктами. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки удару та документують завдані руйнування.

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