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Главная Спорт Россияне атаковали известный спортивный объект в Запорожье

Россияне атаковали известный спортивный объект в Запорожье

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 20:44
В Запорожье дрон РФ поразил спорткомплекс с бассейном: ранены семь человек
Поврежденный бассейн в Запорожье. Фото: Прокуратура Украины

Российские войска атаковали Запорожье ударными беспилотниками. Один из дронов попал в здание спортивного комплекса с бассейном, где в момент удара находились люди.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация, передает портал Новини.LIVE.

Что известно об ударе по спорткомплексу

Сначала в областной военной администрации обнародовали кадры последствий атаки. На видео видно пробитую крышу здания и бассейн, вода в котором была сильно загрязнена обломками после взрыва.

Впоследствии ОВА опубликовала запись с камер наблюдения, на которой запечатлен момент попадания. На кадрах видно, что во время атаки в бассейне находились как минимум четверо человек, которые успели выбраться из воды после взрыва.

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Позже глава Запорожской областной военной администрации сообщил о пострадавших. По уточненным данным, ранения получили семь человек, среди которых четверо детей в возрасте 6, 7, 12 и 16 лет.

В целом, по информации областных властей, Запорожье атаковали три российских беспилотника. Помимо спортивного комплекса, повреждения получили жилой дом и складское помещение с продуктами. На месте работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия удара и документируют нанесенные разрушения.

Напомним, Новини.LIVE писали о выборе Арды Турана между Криштиану Роналду и Лионелем Месси, с которым он играл в "Барселоне".

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Запорожье обстрелы инфраструктура
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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