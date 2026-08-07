Російський обстріл пошкодив стадіон одеського Чорноморця

Стадіон в Одесі до та після обстрілу. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Соборний Редактор, спортивний оглядач

Протягом останніх тижнів російські війська практично безперервно обстрілюють Одесу. На місто запускають балістичні ракети та ударні безпілотники. Деякі з них досягають цілі.

Один із таких обстрілів призвів до руйнувань на одному з найстаріших стадіонів України, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на місцеві пабліки.

Незабаром після полудня в п’ятницю, 7 серпня, росіяни знову обстріляли Одесу. Окупанти завдали по місту ракетного удару з використанням "Оніксів". Також удар було здійснено баражуючими боєприпасами типу "Бандероль". У результаті зафіксовано руйнування в різних районах українського міста.

Постраждав відомий стадіон

У результаті цієї атаки часткові руйнування зазнала домашня арена місцевого футбольного клубу "Чорноморець". У фасаді стадіону, який був побудований ще в 1936 році, з’явилася велика діра. Також уламки снарядів пошкодили газон і трибуни. У ложах арени було вибито скло. Згідно з повідомленнями, що надійшли, внаслідок атаки є постраждалі.

Уже в суботу, 8 серпня, "Чорноморець" має зіграти в Одесі проти "Колоса" з Ковалівки в рамках 2-го туру Прем’єр-ліги. Наразі доля цього поєдинку залишається невідомою.

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