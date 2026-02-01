Алькарас обыграл Джоковича в финале Australian Open и собрал карьерный Grand Slam

Карлос Алькарас и Новак Джокович. Фото: Reuters

В Мельбурне завершился Открытый чемпионат Австралии по теннису. В мужском финале встретились первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и четвертый номер рейтинга серб Новак Джокович.

Победителем финала стал 22-летний испанский теннисист, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Алькарас уверенно победил Джоковича

Карлос Алькарас обыграл опытного соперника со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Матч длился 3 часа 5 минут. За это время испанец девять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять из 16 брейк-пойнтов.

Новак Джокович выполнил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и использовал два из шести брейк-пойнтов.

Для теннисистов это был 11-й очный матч и шестая победа Алькараса.

Карлос Алькарас. Фото: Reuters

Испанец выиграл свой седьмой титул Grand Slam в карьере и впервые триумфовал на Australian Open. Эта победа позволила Алькарасу собрать карьерный Grand Slam — он стал самым молодым теннисистом в истории, которому покорились все четыре турнира серии мэйджор.

Ранее Алькарас дважды выигрывал Ролан Гаррос, дважды побеждал на Уимблдоне и дважды становился чемпионом US Open. Титул в Австралии стал финальным элементом его коллекции.

Карлос Алькарас. Фото: Reuters

Для Джоковича этот финал стал первым на турнирах Grand Slam с Уимблдона-2024, где он также уступил Алькарасу. 38-летний серб провел свой 38-й финал мэйджора — это лучший показатель в истории Открытой эры. На его счету остаются 24 титула Grand Slam.

На пути к финалу Джокович в пяти сетах обыграл Янника Синнера, тогда как Алькарас в полуфинале уверенно прошел Александра Зверева.

Напомним, в женском финале Открытого чемпионата Австралии Елена Рыбакина переиграла Арину Соболенко.

Ранее Алькарас вышел в финал турнира, достигнув исторического рекорда.