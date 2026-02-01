Алькарас обіграв Джоковича у фіналі Australian Open і зібрав кар’єрний Grand Slam

Карлос Алькарас та Новак Джокович. Фото: Reuters

У Мельбурні завершився Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу. У чоловічому фіналі зустрілися перша ракетка світу іспанець Карлос Алькарас і четвертий номер рейтингу серб Новак Джокович.

Переможцем фіналу став 22-річний іспанський тенісист, повідомив портал Новини.LIVE.

Алькарас упевнено переміг Джоковича

Карлос Алькарас обіграв досвідченого суперника з рахунком 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Матч тривав 3 години 5 хвилин. За цей час іспанець дев’ять разів подав навиліт, припустився двох подвійних помилок і реалізував п’ять із 16 брейк-пойнтів.

Новак Джокович виконав чотири ейси, допустив дві подвійні помилки та використав два з шести брейк-пойнтів.

Для тенісистів це був 11-й очний матч і шоста перемога Алькараса.

Карлос Алькарас. Фото: Reuters

Іспанець виграв свій сьомий титул Grand Slam у кар’єрі та вперше тріумфував на Australian Open. Ця перемога дозволила Алькарасу зібрати кар’єрний Grand Slam — він став наймолодшим тенісистом в історії, якому підкорилися всі чотири турніри серії мейджор.

Раніше Алькарас двічі вигравав Ролан Гаррос, двічі перемагав на Вімблдоні та двічі ставав чемпіоном US Open. Титул в Австралії став фінальним елементом його колекції.

Карлос Алькарас. Фото: Reuters

Для Джоковича цей фінал став першим на турнірах Grand Slam із Вімблдона-2024, де він також поступився Алькарасу. 38-річний серб провів свій 38-й фінал мейджора — це найкращий показник в історії Відкритої ери. На його рахунку залишаються 24 титули Grand Slam.

На шляху до фіналу Джокович у п’яти сетах обіграв Янніка Сіннера, тоді як Алькарас у півфіналі впевнено пройшов Александра Звєрєва.

Нагадаємо, у жіночому фіналі Відкритого чемпіонату Австралії Олена Рибакіна переграла Аріну Соболенко.

