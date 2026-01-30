Алькарас вирвав путівку у фінал Australian Open після п'ятигодинної драми

Алькарас з історичним рекордом вийшов у фінал Australian Open
Перша ракетка світу Карлос Алькарас вийшов у фінал Australian Open 2026 року, обігравши третього номера світового рейтингу Олександра Звєрєва в одному з найзатяжніших матчів турніру. Іспанець упевнено розпочав зустріч, забравши перші два сети.
Але в підсумку протистояння вийшло одним із найважчих у кар'єрі 22-річного тенісиста, повідомляє портал Новини.LIVE.
У третій партії у Карлоса Алькараса виникли проблеми з ногою, і за рахунку 5:4 він був змушений взяти медичний тайм-аут через судоми. Цим моментом скористався Олександр Звєрєв, який перевів матч у вирішальний п'ятий сет, вигравши обидва тай-брейки й додавши поєдинку додаткової нервозності.
Усе вирішилося в одному геймі
У п'ятому сеті німець зробив ранній брейк і довго утримував перевагу, а за рахунку 5:4 навіть подавав на матч. Однак у цей момент Алькарас зумів переломити хід зустрічі, вигравши три гейми поспіль та завершивши поєдинок своєю перемогою.
Матч тривав майже п'ять із половиною годин та став справжньою перевіркою витривалості для обох тенісистів.
Таким чином, Алькарас вперше в кар'єрі зіграє у фіналі Australian Open і встановив рекорд Відкритої ери, ставши наймолодшим гравцем, який дійшов до фіналів усіх чотирьох турнірів "Великого шолома". У вирішальному матчі в Мельбурні іспанець зустрінеться з переможцем протистояння Янніка Сіннера та Новака Джоковича.
