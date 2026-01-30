Відео
Алькарас з історичним рекордом вийшов у фінал Australian Open

Алькарас з історичним рекордом вийшов у фінал Australian Open

Дата публікації: 30 січня 2026 12:41
Алькарас вирвав путівку у фінал Australian Open після п'ятигодинної драми
Карлос Алькарас після п'ятигодинного матчу. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Перша ракетка світу Карлос Алькарас вийшов у фінал Australian Open 2026 року, обігравши третього номера світового рейтингу Олександра Звєрєва в одному з найзатяжніших матчів турніру. Іспанець упевнено розпочав зустріч, забравши перші два сети.

Але в підсумку протистояння вийшло одним із найважчих у кар'єрі 22-річного тенісиста, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

У третій партії у Карлоса Алькараса виникли проблеми з ногою, і за рахунку 5:4 він був змушений взяти медичний тайм-аут через судоми. Цим моментом скористався Олександр Звєрєв, який перевів матч у вирішальний п'ятий сет, вигравши обидва тай-брейки й додавши поєдинку додаткової нервозності.

Усе вирішилося в одному геймі

У п'ятому сеті німець зробив ранній брейк і довго утримував перевагу, а за рахунку 5:4 навіть подавав на матч. Однак у цей момент Алькарас зумів переломити хід зустрічі, вигравши три гейми поспіль та завершивши поєдинок своєю перемогою.

Карлос Алькарас
Карлос Алькарас відбиває м'яч. Фото: Reuters/Hollie Adams

Матч тривав майже п'ять із половиною годин та став справжньою перевіркою витривалості для обох тенісистів.

Александр Зверев
Алькарас та Звєрєв після матчу. Фото: Reuters/Hollie Adams

Таким чином, Алькарас вперше в кар'єрі зіграє у фіналі Australian Open і встановив рекорд Відкритої ери, ставши наймолодшим гравцем, який дійшов до фіналів усіх чотирьох турнірів "Великого шолома". У вирішальному матчі в Мельбурні іспанець зустрінеться з переможцем протистояння Янніка Сіннера та Новака Джоковича.

спорт Теніс Australian Open Карлос Алькарас Даніїл Мєдвєдєв
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
