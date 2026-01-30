Алькарас вырвал путевку в финал Australian Open после пятичасовой драмы

Карлос Алькарас после пятичасового матча. Фото: Reuters/Jaimi Joy

Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в финал Australian Open 2026 года, обыграв третьего номера мирового рейтинга Александра Зверева в одном из самых затяжных матчей турнира. Испанец уверенно начал встречу, забрав первые два сета.

Но в итоге противостояние получилось одним из самых тяжелых в карьере 22-летнего теннисиста, сообщает портал Новини.LIVE.

В третьей партии у Карлоса Алькараса возникли проблемы с ногой, и при счете 5:4 он был вынужден взять медицинский тайм-аут из-за судорог. Этим моментом воспользовался Александр Зверев, который перевел матч в решающий пятый сет, выиграв оба тай-брейка и добавив поединку дополнительную нервозность.

Все решилось в одном гейме

В пятом сете немец сделал ранний брейк и долго удерживал преимущество, а при счете 5:4 даже подавал на матч. Однако в этот момент Алькарас сумел переломить ход встречи, выиграв три гейма подряд и завершив поединок своей победой.

Карлос Алькарас отбивает мяч. Фото: Reuters/Hollie Adams

Матч продолжался почти пять с половиной часов и стал настоящей проверкой выносливости для обоих теннисистов.

Алькарас и Зверев после матча. Фото: Reuters/Hollie Adams

Таким образом, Алькарас впервые в карьере сыграет в финале Australian Open и установил рекорд Открытой эры, став самым молодым игроком, дошедшим до финалов всех четырех турниров "Большого шлема". В решающем матче в Мельбурне испанец встретится с победителем противостояния Янника Синнера и Новака Джоковича.

