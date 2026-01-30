Алькарас вырвал путевку в финал Australian Open после пятичасовой драмы

Алькарас с историческим рекордом вышел в финал Australian Open
Первая ракетка мира Карлос Алькарас вышел в финал Australian Open 2026 года, обыграв третьего номера мирового рейтинга Александра Зверева в одном из самых затяжных матчей турнира. Испанец уверенно начал встречу, забрав первые два сета.
Но в итоге противостояние получилось одним из самых тяжелых в карьере 22-летнего теннисиста, сообщает портал Новини.LIVE.
В третьей партии у Карлоса Алькараса возникли проблемы с ногой, и при счете 5:4 он был вынужден взять медицинский тайм-аут из-за судорог. Этим моментом воспользовался Александр Зверев, который перевел матч в решающий пятый сет, выиграв оба тай-брейка и добавив поединку дополнительную нервозность.
Все решилось в одном гейме
В пятом сете немец сделал ранний брейк и долго удерживал преимущество, а при счете 5:4 даже подавал на матч. Однако в этот момент Алькарас сумел переломить ход встречи, выиграв три гейма подряд и завершив поединок своей победой.
Матч продолжался почти пять с половиной часов и стал настоящей проверкой выносливости для обоих теннисистов.
Таким образом, Алькарас впервые в карьере сыграет в финале Australian Open и установил рекорд Открытой эры, став самым молодым игроком, дошедшим до финалов всех четырех турниров "Большого шлема". В решающем матче в Мельбурне испанец встретится с победителем противостояния Янника Синнера и Новака Джоковича.
