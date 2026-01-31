Відео
Головна Спорт Рибакіна здолала Соболенко в фіналі Australian Open

Рибакіна здолала Соболенко в фіналі Australian Open

Ua ru
Дата публікації: 31 січня 2026 16:00
У фіналі Australian Open-2026 Соболенко втратила перемогу
Олена Рибакіна та Аріна Соболенко. Фото: Reuters

У Мельбурні завершився Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу в жіночому одиночному розряді. У фіналі зустрілися "нейтральна" представниця Білорусі Аріна Соболенко та тенісистка з Казахстану Олена Рибакіна.

Попри статус фаворитки, який мала Соболенко, перемогу здобула Рибакіна, повідомив портал Новини.LIVE.



Рибакіна взяла реванш у Соболенко

Перша ракетка світу Соболенко поступилася Рибакіній у трьох сетах — 4:6, 6:4, 4:6. Вирішальним став третій сет, у якому представниця Казахстану відігралася після стартових 0:3 та довела матч до перемоги.

Для Соболенко це друга поспіль поразка у фіналі Australian Open. У 2025 році вона не змогла здобути титул у матчі проти американки Медісон Кіз. Водночас у 2023 році титул виграла саме Аріна, яка тоді у фіналі обіграла Рибакіну.

Олена Рибакіна здобула другий титул Grand Slam у кар’єрі. Першу перемогу на турнірах цієї категорії вона оформила у 2022 році, вигравши "Вімблдон".

Зазначимо, що на шляху до фіналу Соболенко у півфіналі обіграла українку Еліну Світоліну, а Рибакіна вибила з турніру американку Джесіку Пегулу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, в яку суму "Жирона" оцінила Миколу Шапаренка.

Український захисник став гравцем нідерландського "Аякса".

Австралія Турніри Великого шлему Australian Open Аріна Соболенко Олена Рибакіна
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
