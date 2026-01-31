Видео
Главная Спорт Рыбакина одолела Соболенко в финале Australian Open

Рыбакина одолела Соболенко в финале Australian Open

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 16:00
В финале Australian Open-2026 Соболенко упустила победу в финале Australian Open-2026
Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Фото: Reuters

В Мельбурне завершился Открытый чемпионат Австралии по теннису в женском одиночном разряде. В финале встретились "нейтральная" представительница Беларуси Арина Соболенко и теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина.

Несмотря на статус фаворитки, который имела Соболенко, победу одержала Рыбакина, сообщил портал Новини.LIVE.

Рыбакина взяла реванш у Соболенко

Первая ракетка мира Соболенко уступила Рыбакиной в трех сетах — 4:6, 6:4, 4:6. Решающим стал третий сет, в котором представительница Казахстана отыгралась после стартовых 0:3 и довела матч до победы.

Для Соболенко это второе подряд поражение в финале Australian Open. В 2025 году она не смогла завоевать титул в матче против американки Мэдисон Киз. В то же время в 2023 году титул выиграла именно Арина, которая тогда в финале обыграла Рыбакину.

Елена Рыбакина получила второй титул Grand Slam в карьере. Первую победу на турнирах этой категории она оформила в 2022 году, выиграв "Уимблдон".

Отметим, что на пути к финалу Соболенко в полуфинале обыграла украинку Элину Свитолину, а Рыбакина выбила из турнира американку Джессику Пегулу.

Андрей Котевич - Редактор
Андрей Котевич
