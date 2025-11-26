Лунин поговорил с Алонсо перед дебютом в сезоне за Реал

Алонсо обратился к Лунину — большой шанс для украинца
В пятом туре Лиги чемпионов мадридский "Реал" сыграет с греческим "Олимпиакосом". Испанцы в этом матче не смогут рассчитывать на основного вратаря Тибо Куртуа.
Поэтому перед матчем состоялся разговор главного тренера Хаби Алонсо с украинским вратарем Андреем Луниным, сообщил портал DefensaCentral.
Что Лунин сказал Алонсо
Алонсо провел индивидуальную беседу с украинским голкипером накануне матча. Тренер хотел лично убедиться в состоянии готовности вратаря и сообщить ему решение относительно стартового состава.
По информации источника, Алонсо пригласил Лунина на короткую, но содержательную беседу перед тренировкой. Тренер объяснил, что хочет предоставить украинцу полноценный шанс проявить себя в важном матче Лиги чемпионов, подчеркнув, что полностью доверяет его уровню и профессионализму.
В ответ Лунин заверил тренера, что находится в оптимальной форме и готов на 100%. Он выразил желание наконец выйти на поле в официальном матче и доказать свою конкурентоспособность на фоне высокой внутренней конкуренции с Куртуа.
Отметим, что это будет первый матч Лунина в этом сезоне.
Встреча между "Реалом" и "Олимпиакосом" начнется в 22:00 по киевскому времени.
