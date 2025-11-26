Лунін поговорив з Алонсо перед дебютом у сезоні за Реал

Андрій Лунін. Фото: кадр з відео

В п'ятому турі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" зіграє з грецьким "Олімпіакосом". Іспанці в цьому матчі не зможуть розраховувати на основного воротаря Тібо Куртуа.

Тому перед матчем відбулася розмова головного тренера Хабі Алонсо з українським воротарем Андрієм Луніним, повідомив портал DefensaCentral.

Що Лунін сказав Алонсо

Алонсо провів індивідуальну розмову з українським голкіпером напередодні матчу. Тренер хотів особисто переконатися у стані готовності воротаря та повідомити йому рішення щодо стартового складу. За інформацією джерела, Алонсо запросив Луніна на коротку, але змістовну бесіду перед тренуванням. Тренер пояснив, що хоче надати українцю повноцінний шанс проявити себе у важливому матчі Ліги чемпіонів, підкресливши, що повністю довіряє його рівню та професіоналізму. У відповідь Лунін запевнив тренера, що знаходиться в оптимальній формі та готовий на 100%. Він висловив бажання нарешті вийти на поле в офіційному матчі та довести свою конкурентоспроможність на тлі високої внутрішньої конкуренції з Куртуа. Зазначимо, що це буде перший матч Луніна в цьому сезоні. Зустріч між "Реалом" та "Олімпіакосом" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

