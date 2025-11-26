Відео
Головна Спорт Алонсо звернувся до Луніна — великий шанс для українця

Алонсо звернувся до Луніна — великий шанс для українця

Дата публікації: 26 листопада 2025 19:38
Оновлено: 19:53
Лунін поговорив з Алонсо перед дебютом у сезоні за Реал
Андрій Лунін. Фото: кадр з відео

В п'ятому турі Ліги чемпіонів мадридський "Реал" зіграє з грецьким "Олімпіакосом". Іспанці в цьому матчі не зможуть розраховувати на основного воротаря Тібо Куртуа.

Тому перед матчем відбулася розмова головного тренера Хабі Алонсо з українським воротарем Андрієм Луніним, повідомив портал DefensaCentral.

Читайте також:
Хаби Алонсо
Хабі Алонсо. Фото: Reuters

Що Лунін сказав Алонсо

Алонсо провів індивідуальну розмову з українським голкіпером напередодні матчу. Тренер хотів особисто переконатися у стані готовності воротаря та повідомити йому рішення щодо стартового складу.

За інформацією джерела, Алонсо запросив Луніна на коротку, але змістовну бесіду перед тренуванням. Тренер пояснив, що хоче надати українцю повноцінний шанс проявити себе у важливому матчі Ліги чемпіонів, підкресливши, що повністю довіряє його рівню та професіоналізму.

У відповідь Лунін запевнив тренера, що знаходиться в оптимальній формі та готовий на 100%. Він висловив бажання нарешті вийти на поле в офіційному матчі та довести свою конкурентоспроможність на тлі високої внутрішньої конкуренції з Куртуа.

Зазначимо, що це буде перший матч Луніна в цьому сезоні.

Зустріч між "Реалом" та "Олімпіакосом" розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, форвард "Баварії" Гаррі Кейн назвав наступну команду.

Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік вжив жорстких заходів до гравців через розгром від "Челсі".

Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко прибув до однієї із європейських з Україною країн.

футбол Ліга чемпіонів Реал Мадрид Андрій Лунін Хабі Алонсо
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
