Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Лунін повертається в основу Реала — що відомо

Лунін повертається в основу Реала — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 13:01
Оновлено: 13:48
Лунін зумів витіснити Куртуа з основи Реала
Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/realmadrid/

Мадридський "Реал" оголосив, що голкіпер Тібо Куртуа не зможе взяти участь у найближчому матчі. Голкіпер Андрій Лунін готовий зайняти місце у воротах "королівського клубу".

Проблеми зі здоров'ям завадять бельгійцю зіграти за "Реал", повідомляє пресслужба клубу.

Реклама
Читайте також:

У поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Олімпіакоса" ворота мадридського "Реала" захищатиме Андрій Лунін. На офіційному сайті клубу підтвердили, що Тібо Куртуа не включений до заявки на поїздку до Греції через шлунково-кишкову інфекцію.

Фран Гарсия
Фран Гарсія та Андрій Лунін. Фото: instagram.com/realmadrid/

Медичний штаб рекомендував бельгійцю залишитися в Мадриді, тому він не вирушив разом із командою на виїзний поєдинок. Відсутність Куртуа відкриває шанс для Андрія Луніна, який, за інформацією іспанської преси, має посісти місце в стартовому складі. Для українського воротаря це може стати першим виходом на поле в поточному сезоні.

Яка статистика у Куртуа в цьому сезоні

У сезоні 2025/26 бельгійський голкіпер провів 17 матчів на клубному рівні та пропустив 14 м'ячів. Восьму частину зустрічей він завершив "на нуль". Клуб розраховує, що відновлення не затягнеться, і футболіст зможе повернутися до тренувань після поліпшення стану.

Нагадаємо, росіянин Матвій Сафонов, одноклубник українця Іллі Забарного по "ПСЖ", ухвалив рішення щодо свого майбутнього.

Андрій Шевченко оцінив інформацію про те, що збірна України може перенести домашній матч із Польщі.

Денис Бойко розкритикував гравців "Динамо" та звинуватив їх у відсутності характеру і розуміння своєї місії.

спорт футбол Реал Мадрид Андрій Лунін Іспанська Ла Ліга Тібо Куртуа
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації