Лунін зумів витіснити Куртуа з основи Реала

Андрій Лунін під час тренування. Фото: instagram.com/realmadrid/

Мадридський "Реал" оголосив, що голкіпер Тібо Куртуа не зможе взяти участь у найближчому матчі. Голкіпер Андрій Лунін готовий зайняти місце у воротах "королівського клубу".

Проблеми зі здоров'ям завадять бельгійцю зіграти за "Реал", повідомляє пресслужба клубу.

У поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Олімпіакоса" ворота мадридського "Реала" захищатиме Андрій Лунін. На офіційному сайті клубу підтвердили, що Тібо Куртуа не включений до заявки на поїздку до Греції через шлунково-кишкову інфекцію.

Фран Гарсія та Андрій Лунін. Фото: instagram.com/realmadrid/

Медичний штаб рекомендував бельгійцю залишитися в Мадриді, тому він не вирушив разом із командою на виїзний поєдинок. Відсутність Куртуа відкриває шанс для Андрія Луніна, який, за інформацією іспанської преси, має посісти місце в стартовому складі. Для українського воротаря це може стати першим виходом на поле в поточному сезоні.

Яка статистика у Куртуа в цьому сезоні

У сезоні 2025/26 бельгійський голкіпер провів 17 матчів на клубному рівні та пропустив 14 м'ячів. Восьму частину зустрічей він завершив "на нуль". Клуб розраховує, що відновлення не затягнеться, і футболіст зможе повернутися до тренувань після поліпшення стану.

