Лунин сумел вытеснить Куртуа из основы Реала

Мадридский "Реал" объявил, что голкипер Тибо Куртуа не сможет принять участие в ближайшем матче. Голкипер Андрей Лунин готов занять место в воротах "королевского клуба".

Проблемы со здоровьем помешают бельгийцу сыграть за "Реал", сообщает пресс-служба клуба.

В поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Олимпиакоса" ворота мадридского "Реала" будет защищать Андрей Лунин. На официальном сайте клуба подтвердили, что Тибо Куртуа не включен в заявку на поездку в Грецию из-за желудочно-кишечной инфекции.

Медицинский штаб рекомендовал бельгийцу остаться в Мадриде, поэтому он не отправился вместе с командой на выездной поединок. Отсутствие Куртуа открывает шанс для Андрея Лунина, который, по информации испанской прессы, должен занять место в стартовом составе. Для украинского вратаря это может стать первым выходом на поле в текущем сезоне.

Какая статистика у Куртуа в этом сезоне

В сезоне 2025/26 бельгийский голкипер провел 17 матчей на клубном уровне и пропустил 14 мячей. Восьмую часть встреч он завершил "на ноль". Клуб рассчитывает, что восстановление не затянется, и футболист сможет вернуться к тренировкам после улучшения состояния.

