Руководство Реала недовольно коммуникацией Алонсо с игроками

Хаби Алонсо разозлил руководство мадридского Реала — что известно
Ряд испанских изданий сообщил, что в мадридском "Реале" обеспокоены состоянием внутренней коммуникации между Хаби Алонсо и командой. Руководство клуба считает, что в последние недели контакт между тренерским штабом и футболистами заметно ослаб.
Первые тревожные сигналы появились сразу после победы над "Барселоной", хотя причин такой перемены в клубе до конца не понимают, сообщает Diario AS.
В "Реале" уверены, что сложности возникли именно в процессе взаимодействия Хаби Алонсо с игроками, и примером называют недавнюю игру против "Эльче", завершившуюся со счетом 2:2.
Особенно руководство удивил эпизод со вторым голом соперника, когда Альваро Родригес сумел перехватить мяч в центре поля и пробиться к воротам, несмотря на численное преимущество мадридцев вокруг него. По мнению источников, подобные ситуации не соответствуют уровню команды и указывают на определенные системные проблемы.
Что беспокоит руководство "Реала"
Отмечается, что клуб тревожит не только эпизод с пропущенным мячом, но и общий характер поведения команды под давлением: футболисты будто бы уступают в моменты первых трудностей. Руководство считает, что именно тренер должен корректировать такую тенденцию и возвращать коллективу устойчивость.
При этом подчеркивается, что даже на фоне внутренних вопросов "Реал" сохраняет лидерство в чемпионате и опережает "Барселону" на один пункт, что удерживает ситуацию под контролем и не вызывает паники у клуба.
