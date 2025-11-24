Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Хаби Алонсо разозлил руководство мадридского Реала — что известно

Хаби Алонсо разозлил руководство мадридского Реала — что известно

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 17:17
обновлено: 17:54
Руководство Реала недовольно коммуникацией Алонсо с игроками
Хаби Алонсо реагирует на игру "Реала". Фото: Reuters/Susana Vera

Ряд испанских изданий сообщил, что в мадридском "Реале" обеспокоены состоянием внутренней коммуникации между Хаби Алонсо и командой. Руководство клуба считает, что в последние недели контакт между тренерским штабом и футболистами заметно ослаб.

Первые тревожные сигналы появились сразу после победы над "Барселоной", хотя причин такой перемены в клубе до конца не понимают, сообщает Diario AS.

Реклама
Читайте также:

В "Реале" уверены, что сложности возникли именно в процессе взаимодействия Хаби Алонсо с игроками, и примером называют недавнюю игру против "Эльче", завершившуюся со счетом 2:2. 

Хаби Алонсо
Хаби Алонсо на тренерской скамейке. Фото: Reuters/Susana Vera

Особенно руководство удивил эпизод со вторым голом соперника, когда Альваро Родригес сумел перехватить мяч в центре поля и пробиться к воротам, несмотря на численное преимущество мадридцев вокруг него. По мнению источников, подобные ситуации не соответствуют уровню команды и указывают на определенные системные проблемы.

Что беспокоит руководство "Реала"

Отмечается, что клуб тревожит не только эпизод с пропущенным мячом, но и общий характер поведения команды под давлением: футболисты будто бы уступают в моменты первых трудностей. Руководство считает, что именно тренер должен корректировать такую тенденцию и возвращать коллективу устойчивость.

При этом подчеркивается, что даже на фоне внутренних вопросов "Реал" сохраняет лидерство в чемпионате и опережает "Барселону" на один пункт, что удерживает ситуацию под контролем и не вызывает паники у клуба. 

Напомним, эксперт оценил игру Ильи Забарного в "ПСЖ" и назвал причину проблем украинца. 

Украинский журналист объяснил, что будет с Александром Шовковским и кто может возглавить "Динамо". 

Аргентинский футболист Лионель Месси стал мировым рекордсменом и сумел опередить даже Криштиану Роналду. 

спорт футбол Реал Мадрид Испанская Ла Лига Хаби Алонсо
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации