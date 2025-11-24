Руководство Реала недовольно коммуникацией Алонсо с игроками

Хаби Алонсо реагирует на игру "Реала". Фото: Reuters/Susana Vera

Ряд испанских изданий сообщил, что в мадридском "Реале" обеспокоены состоянием внутренней коммуникации между Хаби Алонсо и командой. Руководство клуба считает, что в последние недели контакт между тренерским штабом и футболистами заметно ослаб.

Первые тревожные сигналы появились сразу после победы над "Барселоной", хотя причин такой перемены в клубе до конца не понимают, сообщает Diario AS.

В "Реале" уверены, что сложности возникли именно в процессе взаимодействия Хаби Алонсо с игроками, и примером называют недавнюю игру против "Эльче", завершившуюся со счетом 2:2.

Особенно руководство удивил эпизод со вторым голом соперника, когда Альваро Родригес сумел перехватить мяч в центре поля и пробиться к воротам, несмотря на численное преимущество мадридцев вокруг него. По мнению источников, подобные ситуации не соответствуют уровню команды и указывают на определенные системные проблемы.

Что беспокоит руководство "Реала"

Отмечается, что клуб тревожит не только эпизод с пропущенным мячом, но и общий характер поведения команды под давлением: футболисты будто бы уступают в моменты первых трудностей. Руководство считает, что именно тренер должен корректировать такую тенденцию и возвращать коллективу устойчивость.

При этом подчеркивается, что даже на фоне внутренних вопросов "Реал" сохраняет лидерство в чемпионате и опережает "Барселону" на один пункт, что удерживает ситуацию под контролем и не вызывает паники у клуба.

