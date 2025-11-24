Відео
Хабі Алонсо розлютив керівництво мадридського Реала — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 17:17
Оновлено: 16:43
Керівництво Реала незадоволене комунікацією Алонсо з гравцями
Хабі Алонсо реагує на гру "Реала". Фото: Reuters/Susana Vera

Низка іспанських видань повідомила, що в мадридському "Реалі" занепокоєні станом внутрішньої комунікації між Хабі Алонсо та командою. Керівництво клубу вважає, що останніми тижнями контакт між тренерським штабом та футболістами помітно ослаб.

Перші тривожні сигнали з'явилися одразу після перемоги над "Барселоною", хоча причин такої зміни в клубі до кінця не розуміють, повідомляє Diario AS.

У "Реалі" впевнені, що складнощі виникли саме в процесі взаємодії Хабі Алонсо з гравцями, і прикладом називають нещодавню гру проти "Ельче", що завершилася з рахунком 2:2.

Хаби Алонсо
Хабі Алонсо на тренерській лавці. Фото: Reuters/Susana Vera

Особливо керівництво здивував епізод із другим голом суперника, коли Альваро Родрігес зумів перехопити м'яч у центрі поля та пробитися до воріт, попри чисельну перевагу мадридців навколо нього. На думку джерел, подібні ситуації не відповідають рівню команди та вказують на певні системні проблеми.

Що турбує керівництво "Реала"

Зазначається, що клуб турбує не лише епізод із пропущеним м'ячем, а й загальний характер поведінки команди під тиском: футболісти начебто поступаються в моменти перших труднощів. Керівництво вважає, що саме тренер має коригувати таку тенденцію та повертати колективу стійкість.

При цьому підкреслюється, що навіть на тлі внутрішніх питань "Реал" зберігає лідерство в чемпіонаті та випереджає "Барселону" на один пункт, що утримує ситуацію під контролем і не викликає паніки в клубу.

спорт футбол Реал Мадрид Іспанська Ла Ліга Хабі Алонсо
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
