Лунін може погодитися на трансфер у відомий англійський клуб

На Луніна претендує клуб з АПЛ — що відомо
Кар'єра голкіпера збірної України Андрія Луніна може змінити вже за кілька місяців. Насамперед для цього необхідне рішення самого футболіста.
Лунін може приєднатися до відомої команди з англійської Прем'єр-ліги, повідомляє DefensaCentral.
Прихід нового тренера Хабі Алонсо в мадридський "Реал" збігся з тим, що основний голкіпер команди Тібо Куртуа практично перестав отримувати травми. Через це Андрій Лунін остаточно втратив місце в основі "королівського клубу". Однак на українця продовжують претендувати інші команди.
Куди може піти Лунін
"Реал" отримав нову пропозицію про трансфер свого резервного голкіпера. Цього разу послугами Андрія зацікавився "Тоттенгем". Представник англійської Прем'єр-ліги спробує підписати воротаря вже під час зимового трансферного вікна.
"Тоттенгем" пропонує "Реалу" продати Луніна за 15 млн євро. "Королівський клуб" відмовляється продавати голкіпера, оскільки розраховує на українця в разі травми Куртуа.
Однак ситуація може змінитися, якщо сам Лунін попросить керівництво клубу його відпустити. Раніше за Андрієм не було помічено таких амбіцій, але з наближенням чемпіонату світу голкіперу знадобиться практика, щоб повернутися в заявку збірної України.
Нагадаємо, інший голкіпер "синьо-жовтих" Анатолій Трубін може піти з португальської "Бенфіки".
У захисника Іллі Забарного також з'явилися проблеми в "ПСЖ", у клубі незадоволені грою футболіста.
А нападник Артем Довбик зустрівся з агентом, щоб обговорити ситуацію в італійській "Ромі".
