Лунін може погодитися на трансфер у відомий англійський клуб

Андрій Лунін демонструє майстерність. Фото: instagram.com/realmadrid/

Кар'єра голкіпера збірної України Андрія Луніна може змінити вже за кілька місяців. Насамперед для цього необхідне рішення самого футболіста.

Лунін може приєднатися до відомої команди з англійської Прем'єр-ліги, повідомляє DefensaCentral.

Прихід нового тренера Хабі Алонсо в мадридський "Реал" збігся з тим, що основний голкіпер команди Тібо Куртуа практично перестав отримувати травми. Через це Андрій Лунін остаточно втратив місце в основі "королівського клубу". Однак на українця продовжують претендувати інші команди.

Андрій Лунін працює на тренуванні. Фото: instagram.com/realmadrid/

Куди може піти Лунін

"Реал" отримав нову пропозицію про трансфер свого резервного голкіпера. Цього разу послугами Андрія зацікавився "Тоттенгем". Представник англійської Прем'єр-ліги спробує підписати воротаря вже під час зимового трансферного вікна.

"Тоттенгем" пропонує "Реалу" продати Луніна за 15 млн євро. "Королівський клуб" відмовляється продавати голкіпера, оскільки розраховує на українця в разі травми Куртуа.

Однак ситуація може змінитися, якщо сам Лунін попросить керівництво клубу його відпустити. Раніше за Андрієм не було помічено таких амбіцій, але з наближенням чемпіонату світу голкіперу знадобиться практика, щоб повернутися в заявку збірної України.

Нагадаємо, інший голкіпер "синьо-жовтих" Анатолій Трубін може піти з португальської "Бенфіки".

У захисника Іллі Забарного також з'явилися проблеми в "ПСЖ", у клубі незадоволені грою футболіста.

А нападник Артем Довбик зустрівся з агентом, щоб обговорити ситуацію в італійській "Ромі".