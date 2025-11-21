Лунин может согласиться на трансфер в известный английский клуб

На Лунина претендует клуб из АПЛ — что известно
Карьера голкипера сборной Украины Андрея Лунина может изменить уже через несколько месяцев. Прежде всего для этого необходима решение самого футболиста.
Лунин может присоединиться к известной команде из английской Премьер-лиги, сообщает DefensaCentral.
Приход нового тренера Хаби Алонсо в мадридский "Реал" совпал с тем, что основной голкипер команды Тибо Куртуа практически перестал получать травмы. Из-за этого Андрей Лунин окончательно потерял место в основе "королевского клуба". Однако на украинца продолжают претендовать другие команды.
Куда может уйти Лунин
"Реал" получил новое предложение о трансфере своего резервного голкипера. На этот раз услугами Андрея заинтересовался "Тоттенхэм". Представитель английской Премьер-лиги попробует подписать вратаря уже во время зимнего трансферного окна.
"Тоттенхэм" предлагает "Реалу" продать Лунина за 15 млн евро. "Королевский клуб" отказывается продавать голкипера, поскольку рассчитывает на украинца в случае травмы Куртуа.
Однако ситуация может измениться, если сам Лунин попросит руководство клуба его отпустить. Ранее за Андреем не было замечено таких амбиций, но с приближением чемпионата мира голкиперу понадобится практика, чтобы вернуться в заявку сборной Украины.
Напомним, другой голкипер "сине-желтых" Анатолий Трубин может уйти из португальской "Бенфики".
У защитника Ильи Забарного тоже появились проблемы в "ПСЖ", в клубе недовольны игрой футболиста.
А нападающий Артем Довбик встретился с агентом, чтобы обсудить ситуацию в итальянской "Роме".
