Амосов получил бонус в 100 тысяч долларов после победы в UFC

Украинский боец Ярослав Амосов получил большой бонус после победы на турнире UFC 328 в Ньюарке. Его выступление признали одним из лучших по итогам вечера.

О бонусе бойца сообщил портал Новини.LIVE.

ЯРОСЛАВ АМОСОВ САБОТИРУЕТ ДЖОЭЛЯ АЛЬВАРЕСА В РАУНДЕ 2



HE'S SO GOOD #UFC328pic.twitter.com/8E3xy1rCrH - Championship Rounds (@ChampRDS) 10 мая 2026 г .

Амосова отметили за победу

В ночь на 10 мая Амосов одолел испанца Хоэля Альвареса удушающим приемом во втором раунде. Украинец провел доминантный бой и уверенно завершил поединок досрочно.

После турнира UFC отметил выступление 32-летнего спортсмена наградой "Перфоманс ночи". Вместе с американцем Джимом Миллером Амосов получили бонусы по 100 тысяч долларов.

Читайте также:

Амосов признался, что не ожидал получить дополнительное вознаграждение. После боя он заявил, что был полностью сосредоточен только на победе.

"Я не знал об этом. Я не занимался этим, потому что думал о победе", — сказал украинец.

Во время интервью Амосов также пошутил насчет вознаграждения. Сначала он попросил дать ему чизбургер, а уже потом добавил, что в случае получения бонуса устроит хорошую вечеринку.

Отдельно UFC отметил наградой "Бой ночи" титульный поединок между Джошуа Ваном и Тацуро Таирой. Оба спортсмена также получили по 100 тысяч долларов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщил, что Дэвид Бекхэм назвал лучшего игрока в истории.