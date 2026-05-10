Амосов получил бонус в 100 тысяч долларов после победы в UFC

Амосов получил огромный денежный бонус за победу в UFC
Украинский боец Ярослав Амосов получил большой бонус после победы на турнире UFC 328 в Ньюарке. Его выступление признали одним из лучших по итогам вечера.
О бонусе бойца сообщил портал Новини.LIVE.
ЯРОСЛАВ АМОСОВ САБОТИРУЕТ ДЖОЭЛЯ АЛЬВАРЕСА В РАУНДЕ 2- Championship Rounds (@ChampRDS) 10 мая 2026 г .
HE'S SO GOOD #UFC328pic.twitter.com/8E3xy1rCrH
Амосова отметили за победу
В ночь на 10 мая Амосов одолел испанца Хоэля Альвареса удушающим приемом во втором раунде. Украинец провел доминантный бой и уверенно завершил поединок досрочно.
После турнира UFC отметил выступление 32-летнего спортсмена наградой "Перфоманс ночи". Вместе с американцем Джимом Миллером Амосов получили бонусы по 100 тысяч долларов.
Амосов признался, что не ожидал получить дополнительное вознаграждение. После боя он заявил, что был полностью сосредоточен только на победе.
"Я не знал об этом. Я не занимался этим, потому что думал о победе", — сказал украинец.
Во время интервью Амосов также пошутил насчет вознаграждения. Сначала он попросил дать ему чизбургер, а уже потом добавил, что в случае получения бонуса устроит хорошую вечеринку.
Отдельно UFC отметил наградой "Бой ночи" титульный поединок между Джошуа Ваном и Тацуро Таирой. Оба спортсмена также получили по 100 тысяч долларов.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщил, что Дэвид Бекхэм назвал лучшего игрока в истории.
Также Новини.LIVE сообщал о драматическом чемпионском бое, в котором Даниэль Дюбуа отобрал титул у Фабио Уордли.