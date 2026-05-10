Амосов получил огромный денежный бонус за победу в UFC

Амосов получил огромный денежный бонус за победу в UFC

Дата публикации 10 мая 2026 21:18
Амосов получил бонус в 100 тысяч долларов после победы в UFC
Ярослав Амосов с командой после боя. Фото: instagram.com/s_amoskin/

Украинский боец Ярослав Амосов получил большой бонус после победы на турнире UFC 328 в Ньюарке. Его выступление признали одним из лучших по итогам вечера.

О бонусе бойца сообщил портал Новини.LIVE.

Амосова отметили за победу

В ночь на 10 мая Амосов одолел испанца Хоэля Альвареса удушающим приемом во втором раунде. Украинец провел доминантный бой и уверенно завершил поединок досрочно.

После турнира UFC отметил выступление 32-летнего спортсмена наградой "Перфоманс ночи". Вместе с американцем Джимом Миллером Амосов получили бонусы по 100 тысяч долларов.

Амосов признался, что не ожидал получить дополнительное вознаграждение. После боя он заявил, что был полностью сосредоточен только на победе.

"Я не знал об этом. Я не занимался этим, потому что думал о победе", — сказал украинец.

Во время интервью Амосов также пошутил насчет вознаграждения. Сначала он попросил дать ему чизбургер, а уже потом добавил, что в случае получения бонуса устроит хорошую вечеринку.

Отдельно UFC отметил наградой "Бой ночи" титульный поединок между Джошуа Ваном и Тацуро Таирой. Оба спортсмена также получили по 100 тысяч долларов.

ММА UFC Ярослав Амосов
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
