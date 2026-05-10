Амосов отримав величезний грошовий бонус за перемогу в UFC

Амосов отримав величезний грошовий бонус за перемогу в UFC

Дата публікації: 10 травня 2026 21:18
Амосов отримав бонус у 100 тисяч доларів після перемоги в UFC
Ярослав Амосов з командою після бою. Фото: instagram.com/s_amoskin/

Український боєць Ярослав Амосов отримав великий бонус після перемоги на турнірі UFC 328 у Ньюарку. Його виступ визнали одним із найкращих за підсумками вечора.

Про бонус бійця повідомив портал Новини.LIVE.

Амосова відзначили за перемогу

У ніч на 10 травня Амосов здолав іспанця Хоель Альварес задушливим прийомом у другому раунді. Українець провів домінантний бій і впевнено завершив поєдинок достроково.

Після турніру UFC відзначив виступ 32-річного спортсмена нагородою "Перфоманс ночі". Разом із американцем Джимом Міллером Амосов отримали бонуси по 100 тисяч доларів.

Амосов зізнався, що не очікував отримати додаткову винагороду. Після бою він заявив, що був повністю зосереджений лише на перемозі.

"Я не знав про це. Я не переймався цим, бо думав про перемогу", — сказав українець.

Під час інтерв’ю Амосов також пожартував щодо винагороди. Спочатку він попросив дати йому чизбургер, а вже потім додав, що у випадку отримання бонусу влаштує хорошу вечірку.

Окремо UFC відзначив нагородою "Бій ночі" титульний поєдинок між Джошуа Ваном та Тацуро Таїрою. Обидва спортсмени також отримали по 100 тисяч доларів.

ММА UFC Ярослав Амосов
Андрій Андрущак - Редактор
Автор:
Андрій Андрущак
