Украинский боец UFC Ярослав Амосов (по центру). Фото: instagram.com/s_amoskin

Украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов проведет следующий поединок в UFC против бывшего претендента на чемпионский титул Иэна Мачадо Гэрри. Пятираундовое противостояние состоится 5 декабря на турнире UFC Saudi Arabia и станет соглавным событием вечера, а соперником украинца будет второй номер рейтинга полусреднего веса.

О предстоящем бое сообщил портал Новини.LIVE.

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Основная часть шоу в Саудовской Аравии. Фото: UFC

Амосов получил топового соперника в UFC

Амосов впервые в UFC станет участником соглавного события турнира уже в своем третьем поединке в организации.

Украинец занимает 13-е место в рейтинге дивизиона и имеет профессиональный рекорд 30 побед при одном поражении. Гэрри находится на второй позиции с показателем 17 побед и двух поражений.

Бой состоится 5 декабря в Саудовской Аравии и будет иметь статус соглавного события турнира.

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Амосов остается непобежденным в UFC после двух поединков, оба из которых завершил досрочно. В декабре 2025 года украинец победил Нила Магни удушающим приемом в первом раунде. В мае 2026 года он одолел Хоэля Альвареса удушающим приемом во втором раунде.

Гэрри в последний раз выступал в августе 2026 года. Ирландец дрался за чемпионский титул против Ислама Махачева, но проиграл единогласным решением судей.

Амосов после победы над вторым номером рейтинга станет одним из главных претендентов на титул.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборную Беларуси не допустили к чемпионату мира по хоккею 2027 года. Международная федерация хоккея частично удовлетворила апелляцию белорусской стороны, но не разрешила командам вернуться к соревнованиям.

Также Новини.LIVE писал, что после поражения "Шахтера" от "Спортинга" Украина не пополнила свой рейтинг УЕФА. Донецкая команда уступила со счетом 0:1, а сезонный коэффициент страны остался на уровне 3,125 балла. В пятилетнем рейтинге Украина сохранила 23-е место, однако конкуренты сократили отставание.