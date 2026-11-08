Український боєць UFC Ярослав Амосов (по центру). Фото: instagram.com/s_amoskin

Український боєць змішаних єдиноборств Ярослав Амосов проведе наступний поєдинок у UFC проти колишнього претендента на чемпіонський титул Ієна Мачадо Геррі. П'ятираундове протистояння відбудеться 5 грудня на чолі турніру UFC Saudi Arabia та стане співголовною подією вечора, а суперником українця буде другий номер рейтингу напівсередньої ваги.

Про майбутній бій повідомив портал Новини.LIVE.

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Основна частина шоу в Саудівській Аравії. Фото: UFC

Амосов отримав топового суперника в UFC

Амосов вперше в UFC стане учасником співголовної події турніру вже у своєму третьому поєдинку в організації.

Українець посідає 13-те місце в рейтингу дивізіону та має професійний рекорд 30 перемог за однієї поразки. Геррі перебуває на другій позиції з показником 17 перемог і двох поразок.

Бій відбудеться 5 грудня в Саудівській Аравії та матиме статус співголовної події турніру.

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Амосов залишається непереможеним у UFC після двох поєдинків, обидва з яких завершив достроково. У грудні 2025 року українець переміг Ніла Магні задушливим прийомом у першому раунді. У травні 2026-го він здолав Хоеля Альвареса задушливим у другому раунді.

Геррі востаннє виступав у серпні 2026 року. Ірландець бився за чемпіонський титул проти Іслама Махачева, але програв одностайним рішенням суддів.

Амосов після перемоги над другим номером рейтингу стане одним із головних претендентів на титул.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірну Білорусі не допустили до чемпіонату світу з хокею-2027. Міжнародна федерація хокею частково задовольнила апеляцію білоруської сторони, але не дозволила командам повернутися до змагань.

Також Новини.LIVE писав, що після поразки "Шахтаря" від "Спортінга" Україна не поповнила свій рейтинг УЄФА. Донеччани поступилися з рахунком 0:1, а сезонний коефіцієнт країни залишився на рівні 3,125 бала. У п'ятирічному рейтингу Україна зберегла 23-тє місце, проте конкуренти скоротили відставання.