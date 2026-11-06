Гра ФК "Шахтар". Фото: УНІАН

За підсумками європейського футбольного тижня Україна зберегла 23-тю сходинку в п'ятирічному рейтингу УЄФА, попри відсутність набраних балів. Водночас розрив між країнами, які у рейтингу попереду, збільшився, а Болгарія та Словенія впритул наблизилися до нашої позиції.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на аналітику Sport RBC.

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Результати ігор України за тиждень

Черговий тур європейських турнірів завершився для української асоціації без поповнення очок. Це сталося через невдачу донецького "Шахтаря". У рамках четвертого туру Ліги чемпіонів команда зазнала поразки від "Спортінга" з рахунком 0:1.

Цей програш "Шахтаря" призвів до того, що сумарний здобуток України у нинішньому євросезоні завмер на позначці 3,125 бала. Якщо брати до уваги виключно поточну кампанію, такий результат залишає країну на 26-му місці серед усіх європейських асоціацій.

У глобальному п'ятирічному рейтингу УЄФА, від якого безпосередньо залежить квота в єврокубках, Україна продовжує утримувати 23-тю позицію. Перевага над Ізраїлем та Азербайджаном поки що збереглася, оскільки обидві країни завершили тиждень із нулем.

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Рейтинг. Фото: Football Rankings

Не становить наразі критичної загрози і Словаччина, яка теж не змогла поповнити активи. Проте Словенія та Болгарія своїми нагодами скористалися сповна. Кожна з цих асоціацій поклала до скарбнички по 0,5 бала, що дозволило їм відчутно скоротити відставання від українського показника.

Всі команди, розташовані вище за Україну, здобули перемоги. Угорщина, Хорватія, Швеція та Румунія синхронно поповнили свої активи на 0,5 бала. Своєю чергою, Австрія та Шотландія заробили по 0,4 бала, оскільки їхній коефіцієнт ділиться на п'ятьох учасників. У підсумку всі прямі конкуренти збільшили свій відрив.

Якщо донецький клуб найближчим часом не відновить набір очок, захистити поточну позицію стане надзвичайно складно. Потреба фінішу не нижче 23-го рядка за підсумками сезону-2026/27 є дуже високою, бо саме це місце гарантує, що чемпіон України-2027/28 розпочне боротьбу у кваліфікації Ліги чемпіонів-2028/29 одразу з другого раунду, оминаючи перший.

Новини.LIVE інформували раніше, що футболіст Кріштіану Роналду офіційно завершив міжнародну кар'єру після 23 років виступів за збірну Португалії. Легендарний капітан залишає команду в статусі абсолютного рекордсмена: за 234 матчі він відзначився 146 голами та допоміг здобути три трофеї. За словами 41-річного нападника, прощання з національною командою далося йому непросто.

Донецький "Шахтар" поступився лісабонському "Спортінгу" з рахунком 0:1 у матчі четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Домашня гра "гірників" відбулася на лондонському стадіоні "Стемфорд Брідж", а долю протистояння вирішив єдиний м'яч півзахисника гостей Ісси Думбія в другому таймі.