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Головна Спорт Шахтар зазнав прикрої поразки від Спортинга в ЛЧ

Шахтар зазнав прикрої поразки від Спортинга в ЛЧ

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4 листопада 2026 00:13
Шахтар поступився Спортінгу в Лізі чемпіоні: хто забив переможний гол Reuters
Матч "Шахтар" — "Спортинг". Фото: Reuters

Донецький "Шахтар" зазнав поразки від лісабонського "Спортінга" в матчі четвертого туру основного раунду Ліги чемпіонів. Поєдинок відбувся у вівторок, 3 листопада, на стадіоні "Стемфорд Брідж" у Лондоні та завершився з рахунком 0:1, а єдиний гол у другому таймі забив півзахисник португальської команди Думбія.

Про це повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч Шахтер — Спортинг
Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран. Фото: Reuters

Перебіг матчу "Шахтар" — "Спортінг"

Перший тайм минув у рівній боротьбі, а команди не змогли реалізувати свої моменти. Найкращу нагоду відкрити рахунок у складі донеччан мав Кауан Еліас, який на 42-й хвилині після подачі Єгора Назарини пробив вище воріт.

Після перерви гості активізувалися та на 59-й хвилині вийшли вперед. Ісса Думбія розпочав атаку перед штрафним майданчиком, після чого Сілас Андерсен віддав передачу на Луїса Суареса. Захисник "Шахтаря" Педріньо Азеведо перехопив м'яч, але той відскочив до Думбії, який відправив його у ворота.

На 63-й хвилині "Спортінг" міг подвоїти перевагу, проте Дмитро Різник урятував команду після удару головою Едуарду Куарежми.

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Матч "Шахтар" — "Спортинг". Фото: Reuters

"Шахтар" відповів небезпечними атаками. На 65-й хвилині Марлон Гомес пробив через себе повз стійку, а на 79-й голкіпер гостей відбив удар Аліссона Сантани зі штрафного.

Найближче до гола донеччани були на 82-й хвилині, коли Аліссон змістився з правого флангу штрафного майданчика та влучив у ближню стійку.

Наприкінці зустрічі Невертон мав нагоду зрівняти рахунок, однак після удару головою м'яч опинився в руках воротаря.

Ліга чемпіонів. Основний раунд. 4-й тур

"Шахтар" — "Спортінг" — 0:1

Гол: Думбія, 59.

"Шахтар": Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Назарина, Марлон Гомес — Аліссон, Еліас, Мендоза.

"Спортінг": Р. Сілва — Фелісіссіму, Куарежма, Інасіу, Араухо — Думбія, Альтіміра, Андерсен — Катаму, Суарес, Йоаннідіс.

Попередження: Араухо, 66.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що донецький "Шахтар" здобув першу перемогу в сезоні Ліги чемпіонів, обігравши грецький АЕК із рахунком 3:1. Донеччани пропустили першими, але зрівняли рахунок завдяки пенальті Педріньйо. Наприкінці зустрічі перемогу забезпечили голи Вінісіуса Тобіаса та Глейкера Мендози.

Також Новини.LIVE писав, що "Шахтар" поступився міланському "Інтеру" в третьому турі Ліги чемпіонів. Єдиний м'яч на 77-й хвилині забив Карлос Аугусто після передачі Генріха Мхітаряна.

футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів єврокубки Спортинг
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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