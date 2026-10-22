"Шахтар". Фото: facebook.com/fcshakhtar

ФК "Шахтар" вперше зазнав поразки у сезоні 2026/2027 Ліги чемпіонів. Єдиний гол був забитий у другому таймі, що в результаті відкинуло команду на 17-те місце у змаганнях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook футбольного клубу.

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Що відомо про матч між "Шахтарем" та "Інтером"

Матч третього туру основного етапу відбувся на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Перший тайм завершився для обох команд із рахунком 0:0, однак вже в наступному таймі команда суперника забила гол.

Зокрема на 77-й хвилині колишній гравець "Шахтаря" Генріх Мхітарян виконав навіс на Карлоса Аугусто, який увірвався в карний майданчик та забив гол у ворота "гірників".

В результаті матч завершився із рахунком 0:1 на користь "Інтера", та відкинув "Шахтар" на 17-те місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів.

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Зауважимо, що це перша поразка "гірників" у Лізі чемпіонів цього сезону. Наразі "Шахтар" після попередніх трьох перемог має у своєму активі чотири очки.

Наступний матч команди відбудеться 3 листопада проти лісабонського "Спортинга". Початок — о 19:45 за київським часом.

Пост ФК "Шахтар". Фото: скриншот

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