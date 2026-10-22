«Шахтер». Фото: facebook.com/fcshakhtar

ФК "Шахтер" впервые потерпел поражение в сезоне 2026/2027 Лиги чемпионов. Единственный гол был забит во втором тайме, что в результате отбросило команду на 17-е место в турнире.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook футбольного клуба.

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Что известно о матче между "Шахтером" и "Интером"

Матч третьего тура основного этапа состоялся на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Первый тайм завершился для обеих команд со счётом 0:0, однако уже во втором тайме команда соперника забила гол.

В частности, на 77-й минуте бывший игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян выполнил навес на Карлоса Аугусто, который ворвался в штрафную площадь и забил гол в ворота "горняков".

В результате матч завершился со счётом 0:1 в пользу "Интера2, что отбросило "Шахтер" на 17-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.

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Отметим, что это первое поражение «горняков» в Лиге чемпионов в этом сезоне. На данный момент "Шахтер" после трех предыдущих побед имеет в своём активе четыре очка.

Следующий матч команды состоится 3 ноября против лиссабонского «Спортинга». Начало — в 19:45 по киевскому времени.

Пост ФК «Шахтер». Фото: скриншот

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