«Динамо» уволило Игоря Костюка после поражения от «Полесья»

Бывший главный тренер "Динамо" Игорь Костюк. Фото: fcdynamo.com

Киевское "Динамо" уволило Игоря Костюка с поста главного тренера после поражения от житомирского "Полесья" в девятом туре Украинской премьер-лиги. Исполняющим обязанности главного тренера до ближайших матчей назначен Мацей Кендзьорек.

Об этом сообщили на официальном сайте "Динамо", передает Новини.LIVE.

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Почему уволили Игоря Костюка

Решение об увольнении Костюка принял президент клуба Игорь Суркис после матча с "Полесьем", который завершился со счётом 1:3. Поединок имел важное значение для борьбы за второе место в турнирной таблице УПЛ.

Киевляне открыли счёт на 19-й минуте благодаря голу Тараса Михавка. При этом житомирская команда ещё на пятой минуте осталась в меньшинстве после удаления вратаря Олега Кудрика.

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Несмотря на численное преимущество "Динамо", "Полесье" забило трижды. Хет-трик оформил Игорь Краснопир, один из голов он забил с пенальти.

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После матча Костюк заявил, что планирует обсудить с президентом клуба дальнейшее сотрудничество.

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Кто будет тренировать «Динамо» дальше

К ближайшим матчам чемпионата Украины команду будет готовить Мацей Кендзерек в статусе исполняющего обязанности главного тренера. Следующий матч киевляне проведут против "Кудровки" в пятницу, 23 октября, в 13:00 по киевскому времени.

Костюк официально возглавил первую команду "Динамо" 17 декабря 2025 года, сменив Александра Шовковского. До этого он работал с юношеской командой "Динамо" U19, входил в тренерский штаб второй команды киевлян, а также провел четыре матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

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За время работы Костюка во главе первой команды "Динамо" провело 37 матчей: одержало 24 победы, трижды сыграло вничью и потерпело 10 поражений.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что киевское "Динамо" победило луганскую "Зарю" со счётом 2:0 в матче седьмого тура УПЛ. Победу киевлянам в конце встречи принесли голы Владимира Бражка и Матвея Пономаренко.

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Также Новини.LIVE писали, что "Динамо" рассматривало возможность возвращения вратаря Георгия Бущана, который на тот момент выступал за "Полесье". Причиной стало длительное отсутствие основного голкипера киевлян Руслана Нещерета из-за травмы.