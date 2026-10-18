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Головна Спорт "Динамо" звільнило Ігоря Костюка з посади головного тренера

"Динамо" звільнило Ігоря Костюка з посади головного тренера

Ua ru
18 жовтня 2026 19:48
"Динамо" звільнило Ігоря Костюка після поразки від "Полісся"
Колишній головний тренер "Динамо" Ігор Костюк. Фото: fcdynamo.com

Київське "Динамо" звільнило Ігоря Костюка з посади головного тренера після поразки від житомирського "Полісся" у дев’ятому турі Української прем’єр-ліги. Виконувачем обов’язків головного тренера до найближчих матчів призначили Мацея Кендзьорека.

Про це повідомили на офіційному сайті "Динамо", інформує Новини.LIVE.

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Чому звільнили Ігоря Костюка

Рішення про звільнення Костюка ухвалив президент клубу Ігор Суркіс після матчу з "Поліссям", який завершився з рахунком 1:3. Поєдинок мав важливе значення для боротьби за друге місце в турнірній таблиці УПЛ.

Кияни відкрили рахунок на 19-й хвилині завдяки голу Тараса Михавка. Водночас житомирська команда ще на п’ятій хвилині залишилася в меншості після вилучення воротаря Олега Кудрика.

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Попри чисельну перевагу "Динамо", "Полісся" забило тричі. Хеттрик оформив Ігор Краснопір, один із голів він забив із пенальті.

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Після матчу Костюк заявив, що планує обговорити з президентом клубу подальшу співпрацю.

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Хто тренуватиме "Динамо" далі

До найближчих матчів чемпіонату України команду готуватиме Мацей Кендзьорек у статусі виконувача обов’язків головного тренера. Наступний поєдинок кияни проведуть проти "Кудрівки" у п’ятницю, 23 жовтня, о 13:00 за київським часом.

Костюк офіційно очолив першу команду "Динамо" 17 грудня 2025 року, змінивши Олександра Шовковського. До цього він працював із юнацькою командою "Динамо" U19, входив до тренерського штабу другої команди киян, а також провів чотири матчі в статусі виконувача обов’язків головного тренера.

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За час роботи Костюка на чолі першої команди "Динамо" провело 37 матчів: здобуло 24 перемоги, тричі зіграло внічию та зазнало 10 поразок.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що київське "Динамо" перемогло луганську "Зорю" з рахунком 2:0 у матчі сьомого туру УПЛ. Перемогу киянам наприкінці зустрічі принесли голи Володимира Бражка та Матвія Пономаренка.

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Також Новини.LIVE писали, що "Динамо" розглядало можливість повернення воротаря Георгія Бущана, який на той час виступав за "Полісся". Причиною стала тривала відсутність основного голкіпера киян Руслана Нещерета через травму.

Київ звільнення Динамо відставка Полісся
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова
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