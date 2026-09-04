Динамо домовляється про повернення Бущана з Полісся

Георгій Бущан. Фото: "Полісся"

Київське "Динамо" може повернути свого вихованця Георгія Бущана. Причиною такого рішення стала затяжна відсутність основного воротаря Руслана Нещерета, який продовжує відновлення після травми.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Telegram-канал BurBuzz.

Реклама

Георгій Бущан. Фото: "Полісся"

Бущан може знову стати гравцем "Динамо"

За інформацією джерела, сторони ведуть переговори щодо оренди 32-річного воротаря. Бущан є вихованцем "Динамо" і готовий повернутися до рідного клубу, щоб допомогти команді, поки Нещерет продовжує відновлення після травми.

У нинішньому сезоні Бущан провів три матчі в чемпіонаті України за "Полісся", пропустив чотири м'ячі та не зіграв жодного "сухого" матчу.

Назар Макаренко. Фото: "Олександрія"

У "Поліссі" вже визначилися із заміною

Як стверджує джерело, житомирський клуб уже працює над пошуком нового воротаря. Основним кандидатом на заміну Бущану є 18-річний Назар Макаренко з "Олександрії".

Читайте також:

Минулого сезону голкіпер дебютував в українській Прем'єр-лізі, а влітку його трансфером цікавилися "Карпати". Тепер, за інформацією джерела, "Полісся" близьке до повноцінного підписання молодого воротаря.

Бущан є вихованцем академії "Динамо" та виступав за першу команду киян із 2016 до 2025 року. За цей час він двічі став чемпіоном України, двічі виграв Кубок України та тричі — Суперкубок країни.

У січні 2025 року воротар перейшов до саудівського "Аль-Шабаба", після чого виступав за "Полісся" на правах оренди. Влітку житомирський клуб підписав голкіпера вже як вільного агента, уклавши з ним контракт до літа 2028 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість Бущана становить 2 млн євро.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав, чи вирушать Руслан Маліновський та Арсеній Батагов разом із "Трабзонспором" на товариську гру з російським клубом.

Також Новини.LIVE повідомляв про трансфер Кеассе Ба до "Динамо".