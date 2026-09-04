Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Динамо підпише дублера Волинця та Кудрика в Поліссі

Динамо підпише дублера Волинця та Кудрика в Поліссі

Ua ru
4 вересня 2026 15:01
Динамо домовляється про повернення Бущана з Полісся
Георгій Бущан. Фото: "Полісся"

Київське "Динамо" може повернути свого вихованця Георгія Бущана. Причиною такого рішення стала затяжна відсутність основного воротаря Руслана Нещерета, який продовжує відновлення після травми.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Telegram-канал BurBuzz.

Реклама
Георгий Бущан
Георгій Бущан. Фото: "Полісся"

Бущан може знову стати гравцем "Динамо"

За інформацією джерела, сторони ведуть переговори щодо оренди 32-річного воротаря. Бущан є вихованцем "Динамо" і готовий повернутися до рідного клубу, щоб допомогти команді, поки Нещерет продовжує відновлення після травми.

У нинішньому сезоні Бущан провів три матчі в чемпіонаті України за "Полісся", пропустив чотири м'ячі та не зіграв жодного "сухого" матчу.

Назар Макаренко
Назар Макаренко. Фото: "Олександрія"

У "Поліссі" вже визначилися із заміною

Як стверджує джерело, житомирський клуб уже працює над пошуком нового воротаря. Основним кандидатом на заміну Бущану є 18-річний Назар Макаренко з "Олександрії".

Читайте також:

Минулого сезону голкіпер дебютував в українській Прем'єр-лізі, а влітку його трансфером цікавилися "Карпати". Тепер, за інформацією джерела, "Полісся" близьке до повноцінного підписання молодого воротаря.

Бущан є вихованцем академії "Динамо" та виступав за першу команду киян із 2016 до 2025 року. За цей час він двічі став чемпіоном України, двічі виграв Кубок України та тричі — Суперкубок країни.

У січні 2025 року воротар перейшов до саудівського "Аль-Шабаба", після чого виступав за "Полісся" на правах оренди. Влітку житомирський клуб підписав голкіпера вже як вільного агента, уклавши з ним контракт до літа 2028 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість Бущана становить 2 млн євро.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав, чи вирушать Руслан Маліновський та Арсеній Батагов разом із "Трабзонспором" на товариську гру з російським клубом.

Також Новини.LIVE повідомляв про трансфер Кеассе Ба до "Динамо".

Динамо Футбол трансфери УПЛ Георгій Бущан Полісся
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації