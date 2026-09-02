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Головна Спорт Динамо через помилку клубних лікарів залишилось без воротаря

Динамо через помилку клубних лікарів залишилось без воротаря

Ua ru
2 вересня 2026 23:28
Помилка лікарів Динамо затягнула відновлення Нещерета
Руслан Нещерет. Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" втратило основного воротаря Руслана Нещерета через помилку клубного медичного штабу під час лікування травми. Саме тому дебют у стартовому складі отримав молодий В'ячеслав Суркіс, який в останніх матчах припустився кількох результативних помилок.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Ігоря Циганика.

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Нещерет став жертвою помилки медичного штабу

За словами Циганика, у "Динамо" розраховували, що після відновлення місце у воротах знову займе Нещерет, а Суркіс залишиться його дублером. Однак під час лікування травми медичний штаб клубу припустився помилки, через що воротар не встиг відновитися до матчу з "Буковиною".

"Помилка медичного штабу, які спочатку лікували одне, потім виявилося зовсім інше. Він не встиг відновитися", — розповів Циганик.

Нещерет є вихованцем "Динамо" та виступає за першу команду з 2020 року. Контракт 24-річного голкіпера з київським клубом діє до кінця 2027 року, а його трансферна вартість, за оцінкою Transfermarkt, становить 3,5 млн євро.

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У нинішньому сезоні воротар провів за "Динамо" три матчі, пропустив три м'ячі та двічі зберіг свої ворота "сухими".

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав, що відомий український боксер Євген Хитров був призваний на військову службу та приєднався до лав ЗСУ.

Також Новини.LIVE повідомляв про можливі кадрові зміни в "Динамо", де замість Ігоря Костюка команду можуть довірити одному з двох малодосвідчених фахівців.

Динамо Руслан Нещерет лікарі Ігор Циганик Спортивна травма
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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