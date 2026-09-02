Ошибка врачей Динамо затянула восстановление Нещерета

Руслан Нещерет. Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" лишилось основного вратаря Руслана Нещерета из-за ошибки клубного медицинского штаба при лечении травмы. Именно поэтому дебют в стартовом составе получил молодой Вячеслав Суркис, который в последних матчах допустил несколько результативных ошибок.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Цыганыка.

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Нещерет стал жертвой ошибки медицинского штаба

По словам Цыганыка, в "Динамо" рассчитывали, что после восстановления место в воротах вновь займет Нещерет, а Суркис останется его дублером. Однако во время лечения травмы медицинский штаб клуба допустил ошибку, из-за чего вратарь не успел восстановиться к матчу с "Буковиной".

"Ошибка медицинского штаба: сначала лечили одно, а потом оказалось совсем другое. Он не успел восстановиться", — рассказал Цыганык.

Нещерет является воспитанником "Динамо" и выступает за первую команду с 2020 года. Контракт 24-летнего голкипера с киевским клубом действует до конца 2027 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 3,5 млн евро.

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В нынешнем сезоне вратарь провел за "Динамо" три матча, пропустил три мяча и дважды сохранил свои ворота "сухими".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что известный украинский боксер Евгений Хитров был призван на военную службу и вступил в ряды ВСУ.

Также Новини.LIVE сообщал о возможных кадровых изменениях в "Динамо", где вместо Игоря Костюка команду могут доверить одному из двух малоопытных специалистов.