Динамо сенсаційно програло Буковині з рахунком 0:3 в УПЛ

Матч "Буковина" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" зазнало першої поразки в новому сезоні Української прем'єр-ліги. Команда Ігоря Костюка несподівано поступилася "Буковині" з рахунком 0:3 у матчі четвертого туру.

Про розгромний результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Ярмоленко в матчі "Буковина" — "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

"Буковина" покарала "Динамо" за помилки

Господарі відкрили рахунок уже на 12-й хвилині. Після передачі Тараса Михавка на В'ячеслава Суркіса воротар занадто довго розтавався з м'ячем, чим скористався Олег Кожушко, який накрив голкіпера пресингом і відправив м'яч у сітку.

До перерви "Динамо" мало кілька шансів відігратися. Андрій Ярмоленко влучив у штангу, а Матвій Пономаренко та Владислав Кабаєв не змогли переграти воротаря "Буковини" Германа Пенькова.

Одразу після перерви кияни пропустили вдруге. Після розіграшу кутового Суркіс припустився ще однієї результативної помилки, зрізавши м'яч у власні ворота під тиском суперників. Після цього голкіпер попросив заміну, а на 60-й хвилині дебютував Ілля Ольховий.

Читайте також:

Остаточний рахунок на 83-й хвилині встановив Олег Ільїн, який ударом головою завершив стрімку контратаку "Буковини".

"Буковина" — "Динамо" — 3:0

Голи: Кожушко, 12, Суркіс, 53 (авт.), Ільїн, 83.

"Буковина": Пеньков — Бусько, Карась, Безуглий, Стасюк — Груша (Підлепенець, 87), Вітенчук, Танковський (Задерака, 60) — Едвін (Ільїн, 46), Кожушко (Войтіховський, 67), Дахновський (Мор, 60).

"Динамо": Суркіс (Ольховий, 60) — Сич, Кендзьора, Михавко, Дубінчак — Лонвейк (Мунгенге, 80), Рубчинський — Ярмоленко (Волошин, 46), Буяльський (Піхальонок, 60), Кабаєв (Герреро, 46) — Пономаренко.

Попередження: Волошин.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про слова підтримки Володимира Кличка на адресу Мозеса Ітауми, якому українець нагадав про власний досвід болючих поразок у ринзі.

Також Новини.LIVE повідомляв, що поразка Ітауми стала несподіванкою для Тайсона Ф'юрі, який був шокований результатом протистояння.