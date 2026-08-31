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Головна Спорт Ф'юрі зізнався, що його шокувала поразка Ітауми

Ф'юрі зізнався, що його шокувала поразка Ітауми

Ua ru
31 серпня 2026 11:12
Тайсон Ф'юрі відреагував на поразку Мозеса Ітауми
Тайсон Ф'юрі. Фото: Reuters

Титулований британський боксер, колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі відреагував на несподівану поразку Мозеса Ітауми від хорвата Філіпа Хрговича. Британець зізнався, що результат цього поєдинку став для нього несподіванкою, але наголосив, що саме такі ситуації нерідко трапляються в надважкій вазі.

Про коментар Ф'юрі повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на The Ring.

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Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді та завоював вакантний титул чемпіона світу IBF у надважкій вазі.

Мозес Итаума и Филип Хргович
Філіп Хргович та Мозес Ітаума. Фото: Reuters

Ф'юрі здивувався поразці Ітауми

За словами Тайсона, у надважкому дивізіоні ніхто не застрахований від поразок, незалежно від рівня майстерності чи статусу. Він підкреслив, що навіть найталановитіші боксери можуть поступитися, якщо зустрінуться з небезпечним суперником.

"У надважкій вазі може статися все. Те, що когось побив невдаха, не означає, що це не може статися з будь-ким із нас. Це бокс", — сказав Ф'юрі.

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Також британець визнав, що був шокований невдачею Ітауми, якого багато хто вважає майбутнім домінуючим чемпіоном світу.

"Погляньте на майбутнього чемпіона світу — Мозеса Ітауму. Сьогодні його зупинили за дев'ять раундів. Це може трапитися з будь-ким. Це було шокуюче", — додав Ф'юрі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про стан Ітауми після госпіталізації, яка була йому необхідна після поразки Хрговичу.

Також Новини.LIVE писав, що Володимир Кличко підтримав Ітауму після першої поразки в кар'єрі та нагадав британцю про власний досвід невдач.

бокс Тайсон Ф'юрі Філіп Хргович професійний бокс Мозес Ітаума
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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