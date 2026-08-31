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Главная Спорт Фьюри признался, что его потрясло поражение Итаумы

Фьюри признался, что его потрясло поражение Итаумы

Ua ru
31 августа 2026 11:12
Тайсон Фьюри отреагировал на поражение Мозеса Итаумы
Тайсон Фьюри. Фото: Reuters

Титулованный британский боксер, бывший чемпион мира Тайсон Фьюри отреагировал на неожиданное поражение Мозеса Итаумы от хорвата Филипа Хрговича. Британец признался, что исход этого поединка стал для него неожиданностью, но подчеркнул, что именно такие ситуации нередко случаются в супертяжелом весе.

О комментарии Фьюри сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на The Ring.

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Хргович победил Итауму техническим нокаутом в девятом раунде и завоевал вакантный титул чемпиона мира IBF в супертяжелом весе.

Мозес Итаума и Филип Хргович
Филип Хргович и Мозес Итаума. Фото: Reuters

Фьюри удивился поражению Итаумы

По словам Тайсона, в супертяжелом дивизионе никто не застрахован от поражений, независимо от уровня мастерства или статуса. Он подчеркнул, что даже самые талантливые боксеры могут уступить, если встретятся с опасным соперником.

"В супертяжелом весе может случиться все что угодно. То, что кого-то победил неудачник, не означает, что это не может случиться с кем-либо из нас. Это бокс", — сказал Фьюри.

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Также британец признал, что был шокирован неудачей Итаумы, которого многие считают будущим доминирующим чемпионом мира.

"Посмотрите на будущего чемпиона мира — Мозеса Итауму. Сегодня его остановили за девять раундов. Это может случиться с кем угодно. Это было шокирующе", — добавил Фьюри.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о состоянии Итаумы после госпитализации, которая потребовалась ему после поражения от Хрговича.

Также Новини.LIVE писал, что Владимир Кличко поддержал Итауму после первого поражения в карьере и напомнил британцу о собственном опыте неудач.

бокс Тайсон Фьюри Филип Хргович профессиональный бокс Мозес Итаума
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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