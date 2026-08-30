Ітауму виписали з лікарні після поразки від Хрговича

Мозес Ітаума. Фото: Reuters

Британський надважковаговик Мозес Ітаума, якого після поразки від Філіпа Хрговича винесли з рингу на ношах, вже залишив лікарню. У промоутерській компанії Queensberry Promotions повідомили, що боксер повернувся додому до родини.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на BoxingScene.

Реклама

Moses Itauma is being taken out of the ring on a stretcher after suffering a 9th-round KNOCKOUT defeat to Filip Hrgović tonight at The O2 Arena in London.



Our prayers are with him, and we wish him a speedy recovery. 🙏



.#fightgistmedia #ItaumaHrgovic #boxing #boxingnews… pic.twitter.com/T5pEyvzOXl — Fight Gist media (@Fightgistmedia) August 29, 2026

Стан Ітауми після поразки

Після бою за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі 21-річного британця доправили до лікарні для обстеження. Незабаром представники Queensberry Promotions повідомили, що здоров'ю боксера нічого не загрожує.

За словами представника промоутерської компанії, Ітауму виписали з лікарні ще пізно ввечері в суботу після медичного огляду. Зараз він уже перебуває вдома разом із родиною.

Читайте також:

У поєдинку проти Хрговича Ітаума активно розпочав бій і домінував у стартових раундах, однак із часом почав втрачати сили. Досвідчений хорват перехопив ініціативу й у дев'ятому раунді змусив команду британця зупинити поєдинок після затяжної серії ударів і падіння суперника.

За статистикою ударів і на суддівських записках Ітаума мав перевагу до пізніх раундів. Однак проблеми з витривалістю не дозволили британцю довести бій до перемоги.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про важкі наслідки поразки Мозеса Ітауми від Філіпа Хрговича.

Також Новини.LIVE повідомляв про невдале повернення Дениса Берінчика на професійний ринг, де українець зазнав поразки від Сема Ноукса.