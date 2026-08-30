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Головна Спорт Стало відомо про стан Ітауми після госпіталізації з рингу

Стало відомо про стан Ітауми після госпіталізації з рингу

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30 серпня 2026 18:22
Ітауму виписали з лікарні після поразки від Хрговича
Мозес Ітаума. Фото: Reuters

Британський надважковаговик Мозес Ітаума, якого після поразки від Філіпа Хрговича винесли з рингу на ношах, вже залишив лікарню. У промоутерській компанії Queensberry Promotions повідомили, що боксер повернувся додому до родини.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на BoxingScene.

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Стан Ітауми після поразки

Після бою за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі 21-річного британця доправили до лікарні для обстеження. Незабаром представники Queensberry Promotions повідомили, що здоров'ю боксера нічого не загрожує.

За словами представника промоутерської компанії, Ітауму виписали з лікарні ще пізно ввечері в суботу після медичного огляду. Зараз він уже перебуває вдома разом із родиною.

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У поєдинку проти Хрговича Ітаума активно розпочав бій і домінував у стартових раундах, однак із часом почав втрачати сили. Досвідчений хорват перехопив ініціативу й у дев'ятому раунді змусив команду британця зупинити поєдинок після затяжної серії ударів і падіння суперника.

За статистикою ударів і на суддівських записках Ітаума мав перевагу до пізніх раундів. Однак проблеми з витривалістю не дозволили британцю довести бій до перемоги.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE писав про важкі наслідки поразки Мозеса Ітауми від Філіпа Хрговича.

Також Новини.LIVE повідомляв про невдале повернення Дениса Берінчика на професійний ринг, де українець зазнав поразки від Сема Ноукса.

бокс Філіп Хргович суперважка вага професійний бокс Мозес Ітаума
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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